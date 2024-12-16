В Мексике представили ИИ-приложение для борьбы с самоубийствами

В Юкатане запустили AI-приложение MeMind для предотвращения самоубийств, что помогло снизить их уровень на 9% за два года.

Главное: В мексиканском штате Юкатан запустили приложение MeMind для предотвращения самоубийств с помощью ИИ.

За два года использования приложения уровень самоубийств в регионе снизился на 9%.

MeMind уже насчитывает более 80 тысяч пользователей и успешно идентифицировало 10 тысяч человек с высоким риском суицида.

Как работает приложение MeMind

Приложение MeMind было разработано с целью повышения осведомлённости о психическом здоровье и предотвращения самоубийств в Юкатане, где уровень самоубийств вдвое выше, чем в среднем по стране. Пользователи проходят 15-минутный опросник, который анализируется с помощью искусственного интеллекта. Это позволяет оценить их риск и, в случае необходимости, направить им предупреждения.

Основной задачей приложения является не только помощь отдельным пользователям, но и сбор анонимизированных данных для дальнейшего анализа в сфере общественного здравоохранения. Приятно видеть, что 50% пользователей продолжают использовать MeMind спустя шесть месяцев после загрузки, что свидетельствует о его эффективности и практическом значении.

Социальное влияние и применение данных

Приложение уже обеспечило поддержку более чем 10 тысячам человек, особенно важным является то, что информация о вариантах лечения, таких как терапия и группы поддержки, была предоставлена тем, кто в этом нуждался. Исследования показывают, что использование подобных технологий может значительно снизить уровень стресса и тревожности среди молодежи.

Примечательно, что MeMind также отслеживает использование приложения среди различных групп населения, выявляя наиболее уязвимые категории. Например, молодые мужчины с высоким риском самоубийства реже всего используют приложение, что может указывать на необходимость дополнительных усилий в области повышения информированности и доступности таких инструментов.

Перспективы и вызовы

С учетом того, что распространение психических заболеваний, таких как депрессия и тревожность, становится глобальной проблемой, успех приложения как MeMind может стать прорывом в этой сфере. Оно устанавливает важный прецедент для более широкого использования искусственного интеллекта в области психического здоровья. Несмотря на это, обязательной остается задача обеспечения конфиденциальности данных пользователей и этичного подхода к их обработке.

Необходимо помнить, что, как и любые технологии, приложения подобного рода могут быть подвержены критике. Например, недавние события в США с чат-ботами, которые привели к трагическим последствиям, подчеркивают важность осторожного подхода и ответственности разработчиков в сфере психического здоровья.