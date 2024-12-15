В Китае появилась в продаже видеокарта GeForce RTX 4010 — обновленная версия RTX A400

Главное: В Китае появилась видеокарта GeForce RTX 4010, которая на деле является модифицированной RTX A400.

RTX 4010 имеет 4 ГБ памяти GDDR6 и показывает от 30 до 60 FPS в большинстве игр на 1080p.

Стоимость видеокарты составляет около £120, что значительно ниже рыночной цены на бюджетные ускорители.

Общее описание GeForce RTX 4010

Недавно в Китае была замечена видеокарта GeForce RTX 4010, о существовании которой официально до сих пор не заявляли в Nvidia. Анализ ее характеристик показывает, что это доработанная версия графического адаптера RTX A400, ориентированная на OEM-производителей. Блогер с YouTube-канала Budget-Builds Official решил проверить информацию, заказав видеокарту у продавца на платформе Shenzhen Bitland. Несмотря на то что Nvidia отрицает данное наименование, факты указывают, что RTX 4010 действительно существует и предоставляет интересные возможности для пользователей.

Видеокарта имеет однослотовый дизайн и поставляется в черном цвете с логотипом Nvidia. Примечательно, что упаковка содержит наклейку бренда PNY, несмотря на то, что произведена она китайской компанией Shenzhen Bitland. Элементы, такие как 768 шейдеров и 4 ГБ памяти GDDR6, позволяют говорить о том, что эта видеокарта разработана для специализированных задач, хотя она может выступать и в роли игрового решения.

Технические характеристики и производительность

Краткий анализ RTX 4010 показывает, что она унаследовала основные характеристики RTX A400, включая ширину шины 64 бита и пропускную способность памяти на уровне 96 ГБ/с. Во время игровых тестов видеокарта обеспечивала 30-60 FPS на 1080p при высоких и максимальных настройках, хотя результаты по трассировке лучей оставляют желать лучшего – например, в Portal with RTX удалось получить только 56 FPS при разрешении 480p.

Интересно, что в играх на движке Source, как, например, Half-Life 2, кодирование AV1 не работало, а полноценная запись видео доступна лишь через OBS. Это подчеркивает, что RTX 4010, несмотря на свою дешевизну, имеет некоторые ограничения из-за специфических драйверов Studio от Nvidia, что, в свою очередь, может снижать производительность в играх. Тем не менее, если цена RTX 4010 оставалась бы на уровне £120 за пределами Китая, вполне возможно, что она могла бы стать популярным выбором среди геймеров, которым нужны бюджетные видеокарты.

Будущее видеокарт и рынок

В последние годы наблюдается заметный рост интереса к видеокартам низкого и среднего уровня, что связано с увеличением цен на премиум-решения. Являясь альтернативой более дорогим моделям, такие видеокарты, как RTX 4010, могут привлечь внимание не только геймеров, но и профессионалов, работающих с ресурсовыми приложениями на средних настройках графики.

Согласно статистике, рынок видеокарт в 2024 году продолжит увеличиваться, а продажа моделей, подобных RTX 4010, может стать стратегически важным шагом для производителей, стремящихся заполнить нишу бюджетного оборудования. Если Nvidia решит официально выпустить RTX 4010 за пределами Китая, это может создать новую волну интереса и спроса на доступные графические адаптеры, обеспечивая пользователей мощными решениями по разумной цене.