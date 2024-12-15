«Ученые предупреждают о «беспрецедентной угрозе» для жизни на планете и призывают прекратить изучение «зеркальных микробов»»

Главное: Ведущие ученые призвали остановить исследования по «зеркальным микробам» из-за риска для жизни на Земле.

Существует опасение, что синтетические организмы могут обойти иммунные системы естественных организмов.

Группа из 38 экспертов требует прекращения финансирования подобных исследований до получения убедительных доказательств безопасности.

Что такое «зеркальные микробы»?

Зеркальные микробы — это синтетические организмы, созданные из зеркальных версий молекул, наблюдаемых в природе. Действительно, молекулы жизни могут существовать в двух формах, которые являются зеркальными отражениями друг друга. Например, ДНК всех живых существ состоит из правосторонних нуклеотидов, а белки — из левосторонних аминокислот. Исследования в этой области обещают значительные преимущества, включая новые методы лечения хронических заболеваний и усовершенствованные биопроизводственные методы.

Однако ученые, включая нобелевских лауреатов, проанализировали возможные риски и пришли к выводу, что зеркальные микробы могут представлять собой беспрецедентную угрозу. Синтетические бактерии могут «проскочить» мимо иммунной системы, вызывая потенциально смертельные инфекции у людей, животных и растений.

Опасности и риски

По мнению профессора Вона Купера из Питтсбургского университета, угроза, исходящая от зеркальных микробов, является уникальной и требует серьезного внимания. Многие исследователи выражают сомнения относительно возможности контролировать такие микробы с помощью существующих методов, таких как антибиотики. Это сказывается на общественном здравоохранении и экосистемах, поднимая вопрос об этичности и безопасности дальнейших исследований.

В отчете, опубликованном в журнале Science, также поднимается вопрос о том, что создание зеркальных микробов может не только привести к новым болезням, но и сделать существующие системы биозащиты бессильными перед лицом новых угроз. Ранее разработанные технологии контроля за вредителями могут оказаться недостаточно эффективными.

Необходимость дискуссии и регулирования

Упомянутое в отчете обращение к научному сообществу стало призывом к глобальной дискуссии о разработках в области синтетической биологии. Группа экспертов настаивает на необходимости приостановить все исследования зеркальных микробов до тех пор, пока не будут получены обстоятельные данные о потенциальной опасности этих организмов. Фактически, ученые требуют от финансирующих организаций покончить с поддержкой подобных проектов, пока отсутствуют убедительные доказательства их безопасности.

Некоторые из лучших умов современности, включая таких известных личностей, как доктор Крейг Вентер, также подчеркивают важность обсуждения потенциальных последствий работы с синтетическими организмами. Крайне важно, чтобы ученые и общество в целом начали диалог о том, как мы можем гарантировать безопасность биотехнологий в будущем, прежде чем мы наденем «лабораторные халаты» над планетой.