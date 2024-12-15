«Ученые предупреждают о «беспрецедентной угрозе» для жизни на планете и призывают прекратить изучение «зеркальных микробов»»

Главное:
- Ведущие ученые призвали остановить исследования по «зеркальным микробам» из-за риска для жизни на Земле.
- Существует опасение, что синтетические организмы могут обойти иммунные системы естественных организмов.
- Группа из 38 экспертов требует прекращения финансирования подобных исследований до получения убедительных доказательств безопасности.
Что такое «зеркальные микробы»?
Зеркальные микробы — это синтетические организмы, созданные из зеркальных версий молекул, наблюдаемых в природе. Действительно, молекулы жизни могут существовать в двух формах, которые являются зеркальными отражениями друг друга. Например, ДНК всех живых существ состоит из правосторонних нуклеотидов, а белки — из левосторонних аминокислот. Исследования в этой области обещают значительные преимущества, включая новые методы лечения хронических заболеваний и усовершенствованные биопроизводственные методы.
Однако ученые, включая нобелевских лауреатов, проанализировали возможные риски и пришли к выводу, что зеркальные микробы могут представлять собой беспрецедентную угрозу. Синтетические бактерии могут «проскочить» мимо иммунной системы, вызывая потенциально смертельные инфекции у людей, животных и растений.
Опасности и риски
По мнению профессора Вона Купера из Питтсбургского университета, угроза, исходящая от зеркальных микробов, является уникальной и требует серьезного внимания. Многие исследователи выражают сомнения относительно возможности контролировать такие микробы с помощью существующих методов, таких как антибиотики. Это сказывается на общественном здравоохранении и экосистемах, поднимая вопрос об этичности и безопасности дальнейших исследований.
В отчете, опубликованном в журнале Science, также поднимается вопрос о том, что создание зеркальных микробов может не только привести к новым болезням, но и сделать существующие системы биозащиты бессильными перед лицом новых угроз. Ранее разработанные технологии контроля за вредителями могут оказаться недостаточно эффективными.
Необходимость дискуссии и регулирования
Упомянутое в отчете обращение к научному сообществу стало призывом к глобальной дискуссии о разработках в области синтетической биологии. Группа экспертов настаивает на необходимости приостановить все исследования зеркальных микробов до тех пор, пока не будут получены обстоятельные данные о потенциальной опасности этих организмов. Фактически, ученые требуют от финансирующих организаций покончить с поддержкой подобных проектов, пока отсутствуют убедительные доказательства их безопасности.
Некоторые из лучших умов современности, включая таких известных личностей, как доктор Крейг Вентер, также подчеркивают важность обсуждения потенциальных последствий работы с синтетическими организмами. Крайне важно, чтобы ученые и общество в целом начали диалог о том, как мы можем гарантировать безопасность биотехнологий в будущем, прежде чем мы наденем «лабораторные халаты» над планетой.
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