Токены Трампа упали более чем на 20%, биткойн откатился от рекорда 109,000 долларов в день инаугурации.

Главное: Токен «Official Trump» упал на 26% всего за 24 часа после инаугурации президента.

Биткойн снизился с рекорда в $109,000 до $103,527.93, что отражает охлаждение интереса инвесторов.

Инаугурация Трампа не представила никаких конкретных законодательных инициатив в сфере криптовалют.

Крах новых токенов

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа наблюдается значительное падение цен на криптовалюты. Наиболее заметным стало снижение токена «Official Trump», который представляется как символ нового президента. По данным CoinGecko, его стоимость упала до 26% всего за сутки. Также пострадал мем-токен, выпущенный первой леди Меланией Трамп, который значительно потерял в цене сразу после запуска.

Аналоги "Official Trump" в сфере мем-криптовалют также претерпели падение, что создало негативный фон для инвесторов. В целом, такая волатильность является знаком того, насколько непредсказуемыми могут быть криптовалюты, тем более в условиях неопределенности на рынке.

Рынок Биткойнов теряет позиции

Биткойн, ключевая криптовалюта, наблюдал скачки цен в день инаугурации, достигая рекорда в $109,350.72. Однако уже на следующий день, когда анализировали влияние новых политических обещаний, стоимость биткойна вернулась к уровню около $103,527.93. Это подчеркивает волатильность крипторынка, где изменения в ценах могут достигать тысяч долларов всего за один день.

Согласно последним исследованиям, такие колебания также затрагивают альтернативные криптовалюты, такие как эфир и XRP. Это наглядно демонстрирует, что инвесторы должны внимательно следить за возможными рисками, связанными с такими активами.

Прогнозы и советы для инвесторов

Несмотря на возможное будущее влияние Трампа на рынок криптовалют, его инаугурация не привела к конкретным объявлением о поддержке криптоиндустрии. Это, по всей видимости, стало одной из причин снижения интереса со стороны инвесторов.

Финансовые эксперты, такие как Кеннет Ламонт из Morningstar, предупреждают инвесторов о рисках, связанных с тем, что криптовалюты часто рассматриваются как активы с высоким потенциалом, но при этом они могут быть крайне нестабильными. Ламонт подчеркивает, что страх упустить выгоду (FOMO) не является хорошей стратегией для инвестирования. В условиях высоких колебаний цен важно действовать осознанно и не поддаваться эмоциям.

В заключение стоит отметить, что криптовалютный рынок по-прежнему является ареной для волатильности и неопределенности, и инвесторы должны иметь это в виду при принятии решений об инвестициях.