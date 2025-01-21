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Токен Трампа упал на более чем 20%, биткойн отступил от рекорда на день инаугурации в $109,000.

Пройди тест: кто я в IT

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21 Янв 2025
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Новости IT

Токен Трампа упал на более чем 20%, биткойн отступил от рекорда на день инаугурации в $109,000.

Содержание

Курс Биткойна и других криптовалют упал во вторник, так как оптимизм среди инвесторов ослаб после инаугурации президента Трампа.

Главное:

  • Токен «Official Trump» упал на 26% в течение 24 часов после инаугурации.
  • Мем-токен, выпущенный первой леди Меланией Трамп, потерял почти половину своей стоимости за день.
  • Инвесторы ожидали активной политики в области криптовалют от новоизбранного президента, но конкретных объявлений не последовало.

Крипто-волна во время инаугурации Трампа

В понедельник, 20 января 2025 года, состоялась инаугурация Дональда Трампа, которая вызвала бурный отклик в криптовалютном пространстве. На фоне оптимистичных прогнозов и надежд на активные действия нового президента в области регулирования криптовалют, токен «Official Trump» пережил резкое падение на 26%. Это стало большим ударом для инвесторов, ожидавших, что новые меры поднимут рынок. В то же время мем-токен первой леди Мелании Трамп также испытал значительное падение, теряя почти 50% своей стоимости за сутки.

Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи Bitcoin торговался по цене около $103,527.93, что значительно ниже рекорда в $109,350.72, зафиксированного перед инаугурацией. На investors.com подчеркивается, что такой спад вызван отсутствием весомых политических предложений на самой инаугурации, что, в свою очередь, "вынесло ветер из парусов крипторынка" на следующий день.

Рынок ожидает стабильности и поддержки

Несмотря на падение стоимости криптовалют, многие аналитики поддерживают оптимистичный настрой в отношении будущих действий администрации Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп обещал создать более благоприятные условия для развития криптовалют, включая продуманную регуляцию и даже федеральный запас биткойнов.

Эксперт компании Morningstar, Кеннет Ламонт, предупреждает инвесторов о потенциальных рисках, связанных с криптоторговлей, подчеркивая, что воздействие на рынок будет зависеть от реальных действий администрации. "Если Трамп выполнит свои предвыборные обещания, мы можем увидеть продолжение роста на крипторынке. Однако инвесторам следует избегать паники и делать информированные решения," — комментирует он.

Данные показывают, что волатильность криптовалюты остается высокой: Bitcoin способен колебаться на тысячи долларов в течение одного дня. Особенно это характерно для альткойнов, таких как эфир и XRP, которые демонстрируют еще более резкие изменения стоимости.

Как лучше всего подойти к инвестициям в криптовалюту

Инвестирование в криптовалюту требует вдумчивого и осторожного подхода. По данным исследований, розничные инвесторы часто совершают ошибки, связанные с неправильным таймингом на рынке, осуществляя покупку и продажу в самые неподходящие моменты. Ламонт подчеркивает, что «страх упустить возможность» не является жизнеспособной стратегией инвестирования. Эффективнее будет глубже разобраться в рынке и сформировать долгосрочные стратегии, основанные на фундаментальных данных и адекватном анализе рынка.

Таким образом, несмотря на краткосрочные колебания, инвесторы должны помнить о потенциальных долгосрочных перспективах криптовалют и подходить к ним с должной осторожностью и осмотрительностью.

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