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Токен Трампа упал более чем на 20%, биткойн откатился от рекорда в $109,000 в день инаугурации.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
2 мин
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Новости IT

Токен Трампа упал более чем на 20%, биткойн откатился от рекорда в $109,000 в день инаугурации.

Содержание

Главное:

  • Токен «Official Trump» упал на 26% в течение 24 часов после инаугурации президента.
  • Мем-токен, выпущенный первой леди Меланией Трамп, потерял половину своей стоимости.
  • После инаугурации не были сделаны значимые заявления по вопросам криптовалют.
  • Инвесторы призваны быть осторожными и не поддаваться панике на рынке криптовалют.

Криптовалютный рынок после инаугурации Трампа

Криптовалюты, включая биткойн, показали сильное снижение после инаугурации президента Дональда Трампа. Токен «Official Trump», который аккумулировал инвестиции перед инаугурацией, упал на 26% в течение 24 часов. Это падение стало неожиданным для многих инвесторов, надеявшихся на положительный эффект от новых политик президента. Биткойн в моменте торговался около 104,375 долларов, что значительно ниже рекорда в 109,350 долларов, зафиксированного в день инаугурации.

Настроения участников рынка оказались под давлением отсутствия каких-либо конкретных заявлений о поддержке криптовалют. Рынок ожидал обнародования новых мер, которые могли бы поддержать криптовалютную отрасль, однако на инаугурации этого не произошло.

Риски инвестирования в криптовалюты

Эксперты, такие как Кеннета Ламонт из Morningstar, предостерегают инвесторов от неосмотрительных действий. Он отмечает, что «страх упустить возможность» часто приводит к неудачным инвестициям, так как многие трейдеры попадают в ловушки волатильности рынка, что ведет к неправильным решениям. Криптовалюты, известные своей непредсказуемостью, могут за один день значительно изменять свою стоимость. Поэтому важно подходить к инвестициям критически и с полной осведомленностью о рисках.

Кроме того, многие розничные инвесторы часто принимают решения в самый неподходящий момент, когда эмоции берут верх над логикой. Недавние колебания на рынке еще раз подчеркивают важность взвешенного подхода к инвестициям.

Перспективы криптовалютного рынка

Несмотря на текущее падение цен, криптоинвесторы сохраняют оптимизм в отношении будущего. При наличии поддержки со стороны администрации Трампа и агрессивной политики в сфере криптовалют можно ожидать, что рынок постепенно восстановится. Однако важно, чтобы инвесторы действовали осмотрительно и не попадались на провокации спекулянтов.

Рост интереса к криптовалютам также подчеркивается статистикой: по данным на начало 2025 года, число активных криптоинвесторов увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о растущем интересе к данному классу активов, даже несмотря на существенную волатильность его цены.

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