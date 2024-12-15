«Теплая экзопланета напоминает Сатурн: новое открытие астрономов»

Главное: Обнаружена новая экзопланета TOI-4994 b, напоминающая Сатурн, но значительно более теплой.

Температура на этой планете составляет около 717,6 К, в то время как расстояние до звезды составляет всего 0,15 астрономических единиц.

Новое открытие было сделано с помощью спутника TESS и подтверждено наземными телескопами.

Описание открытия экзопланеты

Международная группа астрономов смогла сделать важное открытие в области экзопланет, обнаружив новую экзопланету под названием TOI-4994 b, которая по своим характеристикам напоминает Сатурн, но имеет значительно более высокую температуру. Данная экзопланета была найдена благодаря спутнику TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и вызвала интерес ученых из-за своих уникальных характеристик и расположения. Открытие подтвердилось в рамках работы, опубликованной в начале декабря текущего года, в которой детально описаны методы обнаружения и характеристики планеты.

Характеристики экзопланеты

Экзопланета TOI-4994 b находится на расстоянии приблизительно 1079 световых лет от Земли и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 21,492 дня. Ее радиус составляет около 0,76 радиуса Юпитера, а масса — 0,28 массы Юпитера, что указывает на плотность равную 0,78 г/см³. Это значение близко к плотности Сатурна. Интересно, что ее равновесная температура примерно равна 717,6 К, что делает данную планету очень теплой по сравнению с другими экзопланетами, находящимися на аналогичном расстоянии от своих звезд.

Кроме того, звезда, вокруг которой вращается TOI-4994 b, имеет характеристики, схожие с нашими солнечными параметрами. Ее радиус примерно в 1,05 раза больше, чем у Солнца, а температура достигает 5640 К. Это открытие представляет собой важный шаг в исследовании экзопланет и их возможной обитаемости.

Значение открытия для астрономии

Открытие TOI-4994 b не только добавляет к списку известных теплых Сатурнов, которых на данный момент насчитывается всего 20, но и подтверждает эффективность методов, используемых спутником TESS для поиска экзопланет. С учетом того, что на сегодняшний день спутник обнаружил порядка 7300 кандидатов в экзопланеты, из которых 571 была подтверждена, такая работа способствует улучшению нашего понимания структуры и разнообразия экзопланет, а также возможных условий для жизни на них.

Этот успех подчеркивает необходимость дальнейших исследований и наблюдений в этой области, что может открыть новые горизонты не только в астрономии, но и в астрофизике, помогая нам лучше понять природу и эволюцию планетных систем в нашей галактике.