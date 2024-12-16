Технический анонс: Выпуск рабочего окружения Xfce 4.20

Главное: 15 декабря 2024 года выпущен релиз рабочей среды Xfce 4.20 с частичной поддержкой Wayland.

Xfce 4.20 предлагает улучшения в производительности и функциональности, особенно в файловом менеджере Thunar и настройках панели.

Поддержка Wayland все еще находится в экспериментальной стадии, рекомендуется для опытных пользователей.

Что нового в Xfce 4.20?

Выпуск Xfce 4.20 стал важным событием для пользователей Linux, так как среда рабочего стола получила значительные улучшения по сравнению с предыдущими версиями. Ключевым нововведением стала экспериментальная поддержка протокола Wayland, который предлагает более современный подход к реализации графического интерфейса. Однако, важно отметить, что данная технология еще не достигла стабильного состояния и предназначена в первую очередь для продвинутых пользователей, что делает.launch смену на новую среду несколько рискованной.

Одна из значительных доработок касается поддержки работы в многомониторных конфигурациях и улучшенного управления энергопотреблением. Пользователи получат новые функции, включая гибридный спящий режим и настраиваемые профили энергопотребления. Также, в обновлении была улучшена работа с высокими разрешениями и плотностью пикселей, что даст возможность более комфортной работы на современных дисплеях.

Преимущества и улучшения интерфейса

При тестировании Xfce 4.20 можно заметить, что разработчики акцентировали внимание на удобстве и функциональности интерфейса. Увеличены возможности файлового менеджера Thunar, который теперь стал ещё более интуитивно понятным и быстрым. В интерфейсе поиска и запуска приложений улучшена скорость отображения результатов, а также добавлено контекстное меню для более удобного взаимодействия с установленными программами.

Новые возможности настройки панели инструментов позволяют более гибко настраивать ширину обрамления и управлять доступными плагинами. Эта функциональность делает процесс кастомизации рабочего стола более доступным и разнообразным, что также подчеркивает открытость и гибкость системы Xfce.

Потенциал Wayland и сложные вопросы совместимости

Поддержка Wayland в Xfce 4.20 открывает двери для будущих улучшений, однако следует отметить, что реализация находится на начальной стадии. На данный момент доступна не вся функциональность, присущая сессиям на базе X11. Например, до сих пор отсутствует поддержка виртуальных рабочих столов и полноценная работа с настройками клавиатуры и мыши. Все это создает определенные трудности для пользователей, желающих адаптироваться к новой системе.

Тем не менее, возможности для разработчиков остаются широкими благодаря новой библиотеке libxfce4windowing, которая позволяет эффективнее управлять окнами независимо от графической системы, что позитивно сказывается на будущем Xfce на платформах с поддержкой Wayland.

Таким образом, релиз Xfce 4.20 стал знаковым шагом к адаптации среды рабочего стола к современным реалиям, предлагая пользователям новые функции и улучшенную производительность, несмотря на оставшиеся проблемы с совместимостью. Важно отслеживать дальнейшие обновления и исправления, чтобы использовать все преимущества, которые предоставляет новая версия.