Суд в США решил заблокировать TikTok с 19 января.

Главное: 19 января 2025 года суд в США заблокирует TikTok.

Материнская компания ByteDance подала апелляцию в Верховный суд.

Согласно американским властям, TikTok угрожает безопасности данных граждан США.

Блокировка TikTok — последствия для пользователей

Согласно последним новостям, Апелляционный суд США вынес решение о блокировке популярного приложения TikTok с 19 января 2025 года. Это значит, что более 170 миллионов пользователей в США могут потерять доступ к платформе, на которой они проводят значительное количество времени, создавая и потребляя контент. Это решение, принимаемое в свете опасений по поводу безопасности данных американцев, уже вызывает бурные обсуждения.

Статистика показывает, что TikTok является особенно популярным среди молодежи — по данным на 2023 год, более 60% пользователей находятся в возрасте от 16 до 24 лет. Такие меры могут серьезно изменить привычки и досуг молодежи, которая уже активно использует платформу для самовыражения и обмена идеями.

Позиция ByteDance и ожидания компании

Невзирая на принятие решения суда, материнская компания TikTok — китайская ByteDance — не намерена сдаваться. Они уже заявили о планах обратиться в Верховный суд США с просьбой отменить это решение. Интересно, что компания рассчитывает на возможное изменение ситуации с приходом новой администрации, так как некоторые эксперты предполагают, что избранный президент может быть более лоялен к китайским компаниям.

Некоторые политологи указывают на факт, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп высказывал свое несогласие с полным запретом TikTok, что создает надежду для ByteDance. В этом контексте важно отметить, что предыдущая попытка продажи TikTok не увенчалась успехом, что лишь добавляет неопределенности в дальнейшие шаги компании.

Правовые основания для блокировки TikTok

Согласно решению апелляционного суда, новое законодательство, запрещающее использование приложений, контролируемых иностранными противниками, соответствует требованиям Первой поправки к Конституции США. Это делает закон юридически обоснованным с точки зрения американского законодательства.

Существует также множество опасений по поводу того, что правительство Китая может использовать TikTok для сбора данных о пользовательской информации. Это обстоятельство поднимает важные вопросы о конфиденциальности и безопасности в цифровом пространстве. По данным недавних исследований, примерно 70% американцев обеспокоены вопросами безопасности данных, что подтверждает актуальность данной проблемы.

Таким образом, блокировка TikTok 19 января 2025 года становится значимым событием не только для пользователей, но и для технологической и политической ситуаций в США. Возникает необходимость в пересмотре подходов к безопасности данных в контексте международных отношений и цифровых технологий.