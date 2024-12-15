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Sora использовала игровой контент с авторскими правами для обучения.

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15 Дек 2024
3 мин
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Новости IT

Sora использовала игровой контент с авторскими правами для обучения.

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Содержание

Возможно, для обучения видеогенератора OpenAI Sora использовались авторские игровые материалы, что может вызвать юридические проблемы.

Главное:

  • Искусственный интеллект Sora от OpenAI может использовать контент, защищенный авторским правом, из популярных видеоигр.
  • Sora создает видеоролики на основе текстовых запросов или изображений, имитируя игровой процесс.
  • Юристы указывают на высокие риски нарушения авторских прав при использовании сгенерированного контента.
  • Правовая практика по вопросам ответственности искусственного интеллекта все еще находится в процессе формирования.

Суть ситуации с Sora

Недавние исследования показали, что модель искусственного интеллекта Sora, разработанная OpenAI, может обучаться на контенте, защищенном авторским правом. Это вызывает беспокойство среди экспертов в области судебной практики, так как использование игровых материалов, таких как «Super Mario Bros» и «Call of Duty», может привести к юридическим последствиям. Обучение AI-моделей, как правило, предполагает использование большого объема данных, многие из которых могут быть защищены правами собственности. Это создает не только правовые коллизии, но и высокие риски для самих создателей контента.

Согласно статистике, более 80% видеоигр сегодня содержат уникальный контент, который защищен разными уровнями авторских прав: от самого игрового материала до пользовательского контента, который создают игроки. Это правило применимо даже к таким играм, как «Fortnite», где каждый пользователь может создавать и делиться своими картами. Поэтому вопросы ответственности в контексте использования AI для создания контента становятся все более актуальными.

Правовые аспекты использования Sora

Правовые эксперты отмечают, что использование контента из игр с точки зрения авторского права требует понимания нескольких слоев защиты. Например, время от времени пользователи подают иски на основании нарушения своих прав, если контент AI напоминает их собственную работу. Это создает атмосферу неопределенности для разработчиков AI, так как в будущем могут быть вовлечены множество сторон, каждая из которых будет иметь свои права на защиту.

Джошуа Вайгенсберг, юрист по вопросам интеллектуальной собственности, подчеркивает, что риск появления исков увеличивается с популярностью контента, созданного с помощью Sora. Имея в виду, что OpenAI предоставляет защиту только своим корпоративным клиентам, частные пользователи могут не защищаться от потенциальных исков в случае использования их материала без соответствующей лицензии.

Перспективы и вызовы для индустрии AI

С развитием технологий генеративного ИИ и увеличением случаев применения таких AI-проектов, как Sora, важно уделять внимание правовым аспектам и ответственностью. На сегодняшний день правовая практика в этой области все еще находится в стадии формирования, что создает вызовы как для разработчиков, так и для пользователей.

По мере дальнейшего распространения генеративных AI-технологий будет необходимо создание четких норм и правил, регулирующих их использование, что поможет избежать юридических конфликтов в будущем. Интересно, что многие юристы уже начинают обсуждать необходимость отдельного законодательства для интеллектуальной собственности в контексте искусственного интеллекта, что говорит о значимости этой темы в современном обществе.

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