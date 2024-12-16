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Selectel завершила сделку по покупке облачного провайдера servers.ru

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16 Дек 2024
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Новости IT

Selectel завершила сделку по покупке облачного провайдера servers.ru

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Содержание

Компания Selectel приобрела полный пакет акций «Единой сети» за сумму менее 3,1 млрд рублей. Бренды компании включают servers.ru и exepto.ru.

Главное:

  • Компания Selectel приобрела облачного провайдера «Единая сеть» за менее чем 3,1 млрд руб.
  • «Единая сеть» ожидает рост выручки до 1,6 млрд руб. в 2024 году.
  • Selectel на текущий момент является одним из крупнейших игроков на рынке облачных услуг в России.

Детали сделки и перспективы

Компании Selectel и «Единая сеть» завершили сделку по приобретению полного пакета акций провайдера отдельных облачных услуг. Стоимость сделки составила менее 3,1 млрд руб., и её завершение уже вызвало обсуждение в IT-сообществе. Согласно утверждению главы Selectel Олега Любимова, целью приобретения является ускорение роста бизнеса компании и укрепление её позиций в сегменте выделенных серверов. Это стратегический шаг, который позволит заказчикам Selectel расширить ассортимент услуг в сфере управления их IT-инфраструктурой.

«Единая сеть» в свою очередь активно работает на рынке IaaS (Infrastructure as a Service), и её активы могут значительно дополнить портфель Selectel. С база данных более чем 400 клиентов, компания предоставляет услуги по аренде выделенных серверов и колокации, что делает её привлекательной для покупателя.

Финансовые показатели и рост рынка

В 2023 году «Единая сеть» демонстрировала уверенные результаты с выручкой в 1,2 млрд руб. и чистой прибылью в 567 млн руб. Ожидается, что выручка компании увеличится до 1,6 млрд руб. в следующем году, что свидетельствует о позитивных трендах на рынке облачных услуг. Наиболее конкурентоспособные компании, такие как Selectel, будут укреплять свои позиции в условиях растущего интереса к облачным решениям.

По прогнозам аналитиков, рынок облачных услуг в России вырастет до 162 млрд руб. к 2024 году против 121 млрд руб. в 2023 году. Это обусловлено увеличением числа тарифов и предложений от основных игроков, что сделает облачные сервисы более доступными и разнообразными для ряда бизнес-секторов.

История и достижения Selectel

Selectel, основанная в 2008 году, быстро зарекомендовала себя на рынке, начав с предоставления услуг для платформы социальной сети «ВКонтакте». На сегодняшний день компании удалось занять лидирующие позиции в сегменте выделенных серверов и приватных облаков. За девять месяцев текущего года её выручка достигла 9,5 млрд руб., что на 27% превышает аналогичный показатель года предыдущего.

Также стоит отметить, что летом 2023 года произошло изменение собственников Selectel: 100% акций компании перешли от кипрской Haicom Limited к дубайской LVL1 Management. Этот шаг может свидетельствовать о стратегическом развитии на международном рынке и улучшении инвестиционного климата для сливания и поглощения в IT-секторе.

Таким образом, сделка между Selectel и «Единой сетью» явно демонстрирует устойчивый рост облачных технологий в России и постепенное их внедрение в бизнес-процессы компаний различного масштаба, что непременно повлияет на будущее IT-инфраструктурного рынка страны.

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