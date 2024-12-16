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С новым обновлением к Новому году: блочный редактор и другие усовершенствования в Документерре!

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16 Дек 2024
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Новости IT

С новым обновлением к Новому году: блочный редактор и другие усовершенствования в Документерре!

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Содержание

В новом обновлении Документерры акцент сделан на оптимизации рабочих процессов, чтобы сэкономить время пользователей.

Главное:

  • Компания Документерра выпустила обновление, сосредоточенное на оптимизации рабочих процессов.
  • В новой версии представлен блочный редактор для упрощения работы с контентом.
  • Пользователи теперь могут выбирать между классическим и блочным редакторами, что упрощает онбординг новых сотрудников.

Новый блочный редактор: удобство и эффективность

С обновлением в декабре 2024 года компания Документерра представила блочный редактор, который доступен в бета-версии. Это облегченный вариант традиционного редактора, созданный для упрощения процесса работы, особенно для новых сотрудников. Такой подход значительно помогает быстро вникнуть в рабочий поток, оставляя возможность в будущем изучить более сложные функции платформы. Это особенно актуально в условиях стремительного развития бизнеса, где важным остается не только качество работы, но и скорость, с которой новые члены команды могут приступить к выполнению своих задач.

Гибкость и новые функции обновления

Одной из ключевых особенностей обновления, помимо блочного редактора, стала возможность настройки доменов, гибкая синхронизация переводов и внедрение умной загрузки изображений. Эти нововведения направлены на расширение функционала платформы и предоставление большему количеству специалистов удобных инструментов для работы. Например, маркеры видимости для публикаций позволяют контролировать доступ к контенту, что делает работу с документами более управляемой. Согласно исследованиям, более 70% компаний считают наличие таких инструментов важным для повышения производительности члена команды.

Оптимизация процессов — важный тренд

Фокус на оптимизации — это не просто модный тренд, это необходимость в современном мире, где количество информации и потребностей клиентов растет с каждым днем. Например, исследования показывают, что компании, внедряющие современные технологии и автоматизацию, увеличивают свою производительность на 30% в среднем. Платформа Документерра стремится помочь командам сосредоточиться на важном, предоставляя инструменты для автоматизации рутинных задач. Это позволяет не только экономить время сотрудников, но и направлять усилия на стратегии роста и развития.

Таким образом, обновление Документерры демонстрирует, как технологии могут помогать повышать эффективность и упрощать рабочие процессы, что является неотъемлемой частью успешной работы различных организаций в быстро меняющемся бизнес-окружении.

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