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«Росатом» открыл первую лабораторию сертификации критической информационной инфраструктуры

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16 Дек 2024
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Новости IT

«Росатом» открыл первую лабораторию сертификации критической информационной инфраструктуры

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Содержание

В «Росатоме» стартовала первая лаборатория по сертификации автоматизированных систем для критической информационной инфраструктуры.

Главное:

  • «Росатом» запустил первую лабораторию сертификации для критической информационной инфраструктуры.
  • Лаборатория начала тестирование промышленных серверов, маршрутизаторов и коммутаторов.
  • Проект направлен на обеспечение технологической независимости объектов критической инфраструктуры России.

Создание первой лаборатории сертификации

В России была запущена первая лаборатория, ответственная за сертификацию решений автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для критической информационной инфраструктуры (КИИ). Этот шаг стал важной вехой в проекте «Росатома», который был реализован на базе АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»). Лаборатория получила аккредитацию и теперь занимается проверкой оборудования на соответствие критериям доверенности. Такие меры направлены на уменьшение зависимости от иностранных технологий и обеспечение надежной работы критически важных систем.

По данным статистики, большая часть инцидентов в области информационной безопасности связана с недостаточной защитой в системах управления. Создание новой лаборатории должно улучшить защиту таких систем и снизить риски, связанные с кибератаками.

Методики тестирования

Лаборатория сейчас активно тестирует промышленное оборудование, включая серверы, маршрутизаторы и коммутаторы, используя специально разработанные методики. В дальнейшем планируется расширить диапазон сертифицируемой продукции, включив в него специализированное программное обеспечение и контрольно-измерительные приборы. Это позволит компаниям в России иметь доступ к проверенным продуктам, которые соответствуют требованиям безопасности и надежности.

Для тестирования используются многолетние знания и опыт, накопленные в атомной отрасли. Это свидетельствует о высоких стандартах качества и безопасности, которые применяются в процессе сертификации.

Проблемы и преимущества сертификации КИИ

Система добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ» направлена на обеспечение устойчивости критической информационной инфраструктуры и подтверждение соответствия компонентов строгим стандартам безопасности. Главная цель этого проекта – обеспечить технологическую независимость и защиту от потенциальных угроз.

По данным исследований, предприятия и организации, которые серьезно относятся к вопросам сертификации и защиты своей инфраструктуры, демонстрируют большую устойчивость к кибератакам и инцидентам безопасности. Открытие новых лабораторий и развитие системы сертификации станет важным шагом на пути к обеспечению защиты критически важных систем и увеличению доверия к отечественным технологиям.

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