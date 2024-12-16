Присоединяйтесь к встрече Lamoda Tech 1С!

В этом году Lamoda завершила миграцию на новый финансовый контур 1С. На митапе обсудят внедрение системы и возможности для нетворкинга.

Главное: 19 декабря в 19:00 пройдет митап Lamoda Tech 1С.

Тема мероприятия — внедрение и оптимизация 1С:Управление холдингом.

Специалисты представят свои кейсы и поделятся опытом.

Программа мероприятия

Митап, который пройдет в офисе Lamoda Tech, начнется с регистрации гостей. Запланированы три доклада, каждый из которых затрагивает свои уникальные аспекты работы с 1С:Управление холдингом (1С:УХ). Основные спикеры — опытные профессионалы, которые расскажут о реальных вызовах и успехах, с которыми они столкнулись в ходе своих проектов.

Юлия Малинская, руководитель группы проектного управления, откроет мероприятие докладом о запуске 1С:УХ в крупном предприятии. Она поведает о путях реализации проекта и о том, какие трудности были преодолены на этапе стабилизации системы. Это особенно актуально для специалистов, которые заинтересованы в управлении большими проектами, так как примеры из личного опыта помогут выявить ключевые факторы успеха и подводные камни.

Алексей Литонов, старший разработчик 1С, поделится своими наблюдениями о производительности блока Казначейство. Его доклад станет особенно полезным для тех, кто работает с обменами данных и длительными процессами в системе. Поделившись реальными проблемами, он также предложит свои решения, что позволяет участникам мероприятия учиться на опыте других.

Валерий Павлов, ведущий консультант 1С, в третьем докладе затронет тему внедрения бюджетирования. Учитывая сложности, с которыми он столкнулся при внедрении этого важного блока, его рекомендации помогут избежать общих ошибок и оптимизировать уже действующие процессы.

Нетворкинг и общение

После основной программы участникам предложат расслабиться и пообщаться в непринужденной обстановке. Вечер продолжится играми в настольный теннис и кикер, а также с предоставлением еды и напитков. Это отличная возможность для создания новых знакомств и обмена опытом между специалистами в сфере 1С и смежных областях.

Такой формат мероприятий становится всё более популярным, так как он поддерживает не только обучение, но и развитие профессиональных контактов. По статистике, более 70% специалистов отмечают, что такие встречи помогают им находить ответы на актуальные вопросы и открывают новые горизонты для профессионального роста.

Регистрация и формат участия

Важно отметить, что количество мест на офлайн-мероприятии ограничено, поэтому стоит поспешить с регистрацией. Кроме того, для тех, кто не сможет посетить митап вживую, будет организована онлайн-трансляция на различных платформах. Это формирует доступность информации для более широкой аудитории, обеспечивая возможность изучения новых аспектов работы с 1С независимо от местоположения.

В заключение, участие в таком митапе — это не только возможность услышать опыт профессионалов, но и шанс активно влиять на свое развитие в сфере технологий и управленческой практики. Надеюсь, что это мероприятие откроет новые перспективы для всех участников.