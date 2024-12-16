Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Бесплатный вебинар
«как найти любимую работу»
Подарки на 150 000 ₽ за участие
Живой эфир
Записи не будет!
07:05:47:06
дн. ч. мин. сек.
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Присоединяйтесь к встрече Lamoda Tech 1С!

КАК НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ

Опытный рекрутер даст советы по поиску работы, а выпускники Skypro расскажут, как можно круто поменять свою жизнь.
Хочу узнать
16 Дек 2024
2 мин
4
Новости IT

Присоединяйтесь к встрече Lamoda Tech 1С!

Promo Image
Содержание

В этом году Lamoda завершила миграцию на новый финансовый контур 1С. На митапе обсудят внедрение системы и возможности для нетворкинга.

Главное:

  • 19 декабря в 19:00 пройдет митап Lamoda Tech 1С.
  • Тема мероприятия — внедрение и оптимизация 1С:Управление холдингом.
  • Специалисты представят свои кейсы и поделятся опытом.

Программа мероприятия

Митап, который пройдет в офисе Lamoda Tech, начнется с регистрации гостей. Запланированы три доклада, каждый из которых затрагивает свои уникальные аспекты работы с 1С:Управление холдингом (1С:УХ). Основные спикеры — опытные профессионалы, которые расскажут о реальных вызовах и успехах, с которыми они столкнулись в ходе своих проектов.

Юлия Малинская, руководитель группы проектного управления, откроет мероприятие докладом о запуске 1С:УХ в крупном предприятии. Она поведает о путях реализации проекта и о том, какие трудности были преодолены на этапе стабилизации системы. Это особенно актуально для специалистов, которые заинтересованы в управлении большими проектами, так как примеры из личного опыта помогут выявить ключевые факторы успеха и подводные камни.

Алексей Литонов, старший разработчик 1С, поделится своими наблюдениями о производительности блока Казначейство. Его доклад станет особенно полезным для тех, кто работает с обменами данных и длительными процессами в системе. Поделившись реальными проблемами, он также предложит свои решения, что позволяет участникам мероприятия учиться на опыте других.

Валерий Павлов, ведущий консультант 1С, в третьем докладе затронет тему внедрения бюджетирования. Учитывая сложности, с которыми он столкнулся при внедрении этого важного блока, его рекомендации помогут избежать общих ошибок и оптимизировать уже действующие процессы.

Нетворкинг и общение

После основной программы участникам предложат расслабиться и пообщаться в непринужденной обстановке. Вечер продолжится играми в настольный теннис и кикер, а также с предоставлением еды и напитков. Это отличная возможность для создания новых знакомств и обмена опытом между специалистами в сфере 1С и смежных областях.

Такой формат мероприятий становится всё более популярным, так как он поддерживает не только обучение, но и развитие профессиональных контактов. По статистике, более 70% специалистов отмечают, что такие встречи помогают им находить ответы на актуальные вопросы и открывают новые горизонты для профессионального роста.

Регистрация и формат участия

Важно отметить, что количество мест на офлайн-мероприятии ограничено, поэтому стоит поспешить с регистрацией. Кроме того, для тех, кто не сможет посетить митап вживую, будет организована онлайн-трансляция на различных платформах. Это формирует доступность информации для более широкой аудитории, обеспечивая возможность изучения новых аспектов работы с 1С независимо от местоположения.

В заключение, участие в таком митапе — это не только возможность услышать опыт профессионалов, но и шанс активно влиять на свое развитие в сфере технологий и управленческой практики. Надеюсь, что это мероприятие откроет новые перспективы для всех участников.

Добавить комментарий

Ещё по теме

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 7% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покинула индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy: биткойн — это ‘кибер-Манхэттен’ и ‘хорошая инвестиция’ даже на пике цен

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с экономикой Нью-Йорка на фоне нового рекорда криптовалюты.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy называет биткойн «кибер-Манхэттеном» и считает его «хорошей инвестицией» даже на пиках цены.

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с Нью-Йорком и его экономикой на фоне роста криптовалюты до новых рекордов.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Биткойн достигает нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения ФРС.

Биткойн на минувших выходных достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали итогового решения ФРС по процентным ставкам.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Ассоциация разработчиков ПО рекомендует Минстрой ввести компенсации для строителей на покупку российских решений.

Ассоциация разработчиков предложила субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в проектно-строительную отрасль.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Биткойн достиг нового рекорда, поднявшись выше $107,000 перед решением ФРС на этой неделе.

В воскресенье курс биткоина достиг рекорда на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы по ставкам в этом году.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена