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Покупатели начали возвращать Arm-ноутбуки в магазины из-за проблем с совместимостью приложений.

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15 Дек 2024
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Новости IT

Покупатели начали возвращать Arm-ноутбуки в магазины из-за проблем с совместимостью приложений.

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Содержание

Руководитель Intel сообщила о высоком уровне возвратов ноутбуков на базе Arm из-за проблем с совместимостью приложений.

Главное:

  • Покупатели возвращают ноутбуки на базе ARM из-за проблем совместимости приложений.
  • Процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite занимает лишь 0,8% рынка ПК.
  • Ожидается рост доли ARM-устройств на рынке ПК до 50% в ближайшие годы.

Возврат ARM-ноутбуков: причины и последствия

Недавно на конференции Barclays было озвучено, что значительная часть ноутбуков на базе ARM, в частности с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite, возвращается в магазины. Мишель Джонстон Холтхаус, руководитель продуктового подразделения Intel, отметила, что пользователи сталкиваются с трудностями при настройке своих устройств, что создает негативный опыт и заставляет их возвращать купленные ноутбуки. Такой высокий процент возвратов является серьезной проблемой для ритейлеров и производителей.

Рынок ноутбуков на базе ARM, несмотря на свои перспективы, на данный момент имеет довольно малую долю — всего 10%, из которых почти 90% составляют устройства Apple с процессорами серии M. Особенно стоит отметить, что в третьем квартале 2023 года устройства на базе Snapdragon X Elite составили лишь 0,8% от общего объема продаж ПК. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются разработчики и производители в данном сегменте.

Проблемы совместимости и производительности

Одной из основных причин низкой популярности ARM-ноутбуков является проблема совместимости с программным обеспечением. На данный момент многие приложения просто не оптимизированы для работы на ARM, что существенно ограничивает функционал устройств. Кроме того, недостаточная производительность при запуске игр и наличие сильной конкуренции со стороны Intel и AMD делают эти устройства менее привлекательными для конечных пользователей.

По словам Холтхаус, ситуация может измениться, когда Microsoft вместе с независимыми поставщиками программного обеспечения и оборудования исправят данные проблемы. Однако до тех пор, пока эти сложности существуют, ARM-ноутбуки не смогут занять более серьезные позиции на рынке.

Интересно, что уже к 2025 году ожидается рост конкуренции на рынке ПК благодаря появлению новых игроков, таких как MediaTek и Nvidia, которые также намерены выпускать устройства на базе ARM. Это может спровоцировать новые инновации и решения, направленные на улучшение совместимости и производительности.

Перспективы ARM-ноутбуков на рынке ПК

Несмотря на текущие проблемы, Qualcomm уверена в том, что большой потенциал для роста ARM-ноутбуков все же существует. Ожидается, что через несколько лет эта аритектура сможет занять около 50% рынка клиентских ПК. И действительно, потенциально у ARM-технологий есть все шансы на дальнейшее развитие, если производителям удастся преодолеть текущие препятствия.

Важно отметить, что на данный момент основной акцент делается на создание устройств, которые легко интегрируются с существующей экосистемой Windows, что в свою очередь должно упростить процесс работы для пользователей. Надеемся, что в скором времени мы сможем наблюдать стабильный рост интереса к ARM-ноутбукам, а также их улучшение благодаря новым технологиям и обновлениям программного обеспечения.

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