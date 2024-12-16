Phone Link перестанет показывать «конфиденциальные» уведомления в Android 15

Microsoft предупреждает, что приложение Phone Link не будет отображать некоторые конфиденциальные уведомления на устройствах с Android 15.

Главное: Приложение Phone Link от Microsoft не будет отображать некоторые «конфиденциальные» уведомления на устройствах с Android 15.

Конфиденциальные уведомления включают коды двухфакторной аутентификации.

Пользователи Android 15 могут отключить функцию скрытия уведомлений, но это увеличивает риск утечки данных.

Изменения в Phone Link для Android 15

Приложение Phone Link от Microsoft, которое предназначено для синхронизации Android-смартфонов с ПК, анонсировало изменения в работе с новыми версиями Android. С выходом Android 15 данное приложение начнет давать предупреждения о том, что смартфоны на этой операционной системе не будут отображать некоторые уведомления, которые признаны разработчиками «конфиденциальными». Это решение связано с необходимостью повышения безопасности данных пользователей.

Как известно, конфиденциальные уведомления могут содержать важные данные, такие как коды двухфакторной аутентификации (2FA). Поскольку информация такого рода может быть использована злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам, скрытие подобных уведомлений может существенно повысить уровень защиты.

Технические аспекты конфиденциальности

Новая функция конфиденциальности в Android 15 классифицирует уведомления на уровне системы. Это означает, что только определенные приложения с разрешением от пользователя смогут видеть данные уведомления. При этом Phone Link продолжает отображать конфиденциальные уведомления только на устройствах, где приложение было установлено заранее и получило соответствующие права, такие как, например, смартфоны Samsung с One UI 6.1.1.

Интересно, что пользователи Android 15 имеют возможность отключить функцию скрытия уведомлений, зайдя в настройки устройства. Тем не менее, это может представлять риск, так как в этом случае вредоносные приложения смогут получить доступ к важной информации. Это подчеркивает необходимость осознанного подхода к настройкам конфиденциальности на мобильных устройствах.

Применение Phone Link и его функции

Phone Link является достаточно удобным приложением, которое позволяет пользователям видеть уведомления с мобильного телефона на компьютере, отправлять сообщения, а также управлять звонками и файлами. Функционал приложения расширяется с каждым обновлением, так, например, недавно была представлена возможность обмена файлами между iPhone и ПК на Windows, что сделало приложение более универсальным.

С учетом введенных изменений, пользователям важно быть в курсе новых функций и рисков, связанных с их использованием, а также внимательно следить за настройками конфиденциальности, чтобы защитить свои данные. На фоне увеличивающегося числа угроз кибербезопасности, подобные меры становятся особенно актуальными и необходимыми для сохранения личной информации.