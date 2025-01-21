Nvidia снова обошла Apple и стала самой ценным компанией в мире.

Nvidia обогнала Apple по рыночной стоимости и снова стала самой дорогой публичной компанией в мире.

Главное: Nvidia вновь стала самой ценной публичной компанией мира, обогнав Apple.

В 2024 году акции Nvidia выросли на 171%, а в 2023 — на 239%.

Тем временем акции Apple упали на 12% с начала 2025 года, несмотря на рост на 30% в 2024 году.

Nvidia преодолевает Apple по рыночной капитализации

На днях Nvidia обошла Apple по рыночной капитализации, заняв место самой ценной компании в мире. На момент публикации рыночная стоимость Nvidia составила около 3,4 триллиона долларов, тогда как Apple имела 3,3 триллиона долларов. Этот значимый шаг демонстрирует стремительный рост интереса инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом, где Nvidia занимает лидирующие позиции благодаря своим графическим процессорам (GPU).

Эта ситуация на рынке происходит на фоне невероятного роста акций Nvidia: в 2023 году они возросли на 239%, а в 2024 году — на 171%. Важно отметить, что Nvidia по-прежнему удерживает большую часть рынка GPU, который стал необходимым для разработки и развертывания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

Тенденции на рынке акций

Между тем, акции Apple показали негативную динамику в начале 2025 года, упав на 12%. Несмотря на сильный рост в 2024 году (30%), бизнес компании не продемонстрировал сопоставимого уровня экспозиции к буму искусственного интеллекта. Хотя Apple активно развивает свой AI-набор функций для устройств, этого оказывается недостаточно для поддержания их позиций на высоких уровнях капитализации.

Интересно, что несмотря на снижение акций, Apple стала первой компанией, достигшей отметок в 1 триллион, 2 триллиона и 3 триллиона долларов по рыночной капитализации, что подчеркивает ее исторический успех.

Что ожидает будущее Nvidia и Apple?

С учетом нарастающего спроса на технологии искусственного интеллекта, эксперты считают, что рост Nvidia, скорее всего, продолжится. Microsoft, один из крупнейших покупателей графических процессоров Nvidia, заявила о планах потратить 80 миллиардов долларов на АИ-центры данных в 2025 финансовом году. В то же время, Apple придется пересмотреть свои стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособной на высокотехнологичном рынке.

Таким образом, будущее этих двух гигантов будет зависеть от их способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка, в то время как Nvidia пользуется преимуществами текущего спроса на AI-технологии.