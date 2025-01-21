Nvidia снова обошла Apple и стала самой ценной компанией в мире.

Главное: Nvidia обошла Apple по рыночной капитализации, став самой дорогой публичной компанией мира.

Акции Nvidia выросли на 171% в 2024 году и на 239% в 2023 году.

Apple впервые достигла рыночной капитализации в $1 триллион, $2 триллиона и $3 триллиона, но акции компании снизились на 11% в этом году.

Рост Nvidia: феноменальный успех в мире ИТ

На рынке технологий произошел важный этап, когда компания Nvidia вновь обошла Apple и стала самой ценной публичной компанией в мире. Это произошло на фоне постоянного роста акций Nvidia, которые за последние два года продемонстрировали стабильный рост. В 2024 году котировки акций компании выросли на 171%, а в 2023 – на 239%. Это свидетельствует о неуклонном интересе к специализированным графическим процессорам, которые становятся незаменимыми для разработки искусственного интеллекта и других современных технологий.

С другой стороны, акции Apple потеряли 11% своей стоимости в этом году, что является значительным снижением после роста на 30% в 2024 году. Несмотря на то, что Apple активно развивает свой набор ИИ-функций для продуктов, таких как iPhone и Mac, компания не может похвастаться таким же уровнем вовлеченности в AI-бум, как Nvidia, что сказывается на ее рыночной капитализации.

Производительность Nvidia и её влияние на рынок

Nvidia владеет практически всей долей рынка графических процессоров, которые сегодня являются критически важным элементом для разработки и внедрения программного обеспечения, использующего искусственный интеллект, включая ChatGPT от OpenAI. По последним данным, выручка компании практически удвоилась, составив $35,08 миллиарда за последний квартал.

Такой рост также подстегивается значительными контрактами и финансовыми обязательствами от крупных игроков, таких как Microsoft, которая ожидает потратить около $80 миллиардов на AI-центры в 2025 финансовом году. Инвесторы уверены в будущем компании: многие аналитики предсказывают продолжение ее лидерства на рынке и выше темпы роста по сравнению с конкурентами.

Сравнение компаний: Nvidia и Apple

Интересно отметить, что Apple впервые достигла этапов в trillion долларов, и лишь затем Nvidia смогла ее обойти. На данный момент рыночная капитализация Nvidia составляет около $3,45 триллиона, тогда как у Apple – $3,35 триллиона. Следом идет Microsoft с капитализацией в $3,2 триллиона. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок технологий продолжает меняться, и компании, такие как Nvidia, становятся центром внимания благодаря своей способности адаптироваться и удовлетворять растущие потребности своих клиентов в области искусственного интеллекта.

Всё это подчеркивает важность новых технологий и их интеграции в повседневную жизнь, а также необходимости следить за изменениями в динамично развивающейся области информационных технологий.