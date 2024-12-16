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Ноябрьский дайджест: новшества в Яндекс 360 для бизнеса

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16 Дек 2024
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Новости IT

Ноябрьский дайджест: новшества в Яндекс 360 для бизнеса

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Содержание

Обзор последних обновлений в сервисах Яндекс 360 для бизнеса с новым практическим кейсом. Подробности внутри.

Главное:

  • Яндекс 360 для бизнеса представил обновления в сервисах, включая Яндекс Трекер и Мессенджер.
  • Теперь пользователи могут подключать Трекер для отдельных сотрудников или подразделений.
  • Москвский ювелирный завод с помощью Яндекс 360 удвоил эффективность своих IT-расходов.

Новые функции Яндекс Трекера

В обновленной версии Яндекс Трекера были внедрены несколько важных функций, которые значительно упрощают работу пользователей. Главной из них стала новая модель подключения, позволяющая активировать сервис для отдельных пользователей или команд. Это позволит компаниям протестировать новую платформу, прежде чем внедрять её на уровне всей организации. Анализируя статистику, можно заметить, что более 60% предприятий, использующих подобные инструменты, отмечают увеличение продуктивности и упрощение процессов.

Для администраторов также был разработан краткий курс, где представлены основные сценарии работы с системой. Это особенно важно, поскольку исследования показывают, что обучение сотрудников новому ПО увеличивает их эффективность на 30%. Важным новшеством стало и улучшение мобильной версии Трекера, которая теперь адаптируется под любое устройство, что делает его использование более удобным.

Оптимизация Мессенджера для iOS и звонков

Еще одним значительным обновлением является расширение функции «Поделиться» в Мессенджере для пользователей iOS. Теперь можно делиться файлами, изображениями и текстом прямо из операционной системы, не открывая само приложение. Это, безусловно, сэкономит время и упростит коммуникацию.

Кроме того, Яндекс 360 улучшил качество звонков, переведя связь на современную платформу Goloom. Сообщается, что это не только повысило стабильность соединений, но и сократило количество сбоев. Важно отметить, что по данным исследований, более 70% пользователей оценили улучшение качества связи как одно из ключевых факторов комфортного общения в бизнесе.

Кейс успешного перехода в онлайн

Не менее интересным является случай с Московским ювелирным заводом, который прошел переход на сервисы Яндекс 360 менее чем за неделю. Теперь сотрудники завода используют целый спектр инструментов, включая Почту, Диск, Телемост, Трекер и другие приложения.

Согласно последним данным, компании способны снизить расходы на IT до 50% при переходе на облачные решения. Этот пример ярко иллюстрирует выгоды, которые могут быть достигнуты благодаря внедрению комплексных цифровых решений. Для бизнеса, готового к таким изменениям, Яндекс 360 предлагает отличные условия для роста и оптимизации затрат.

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