Новый революционный подход к лечению аденомы простаты: водно-паровая терапия Rezum.

Главное: Аденома простаты затрагивает около 30 миллионов мужчин по всему миру, особенно старше 40 лет.

Метод Rezum использует водяной пар для минимально инвазивного лечения аденомы простаты.

Процедура длится всего 15-20 минут и не требует общего наркоза, что делает ее менее рискованной для пациентов.

Что такое аденома простаты?

Аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, является одним из самых распространенных заболеваний среди мужчин, особенно после 40 лет. По статистике, примерно 30 миллионов мужчин по всему миру страдают от этой патологии, и с каждым годом число новых случаев увеличивается. Заболевание проявляется в разрастании тканей предстательной железы, что приводит к сдавливанию мочеиспускательного канала и, как следствие, к проблемам с мочеиспусканием, таким как частые ночные позывы, чувство неполного опорожнения и болезненные ощущения. Эти симптомы существенно снижают качество жизни, вызывая стресс и комплекс тревог.

Инновационное решение: метод Rezum

Недавно в России начали применять метод Rezum, который основан на воздействии горячего водяного пара. Эта минимально инвазивная технология была разработана компанией Boston Scientific и уже внедрена в нескольких клиниках, включая медицинский холдинг «СМ-Клиника». Метод особенно актуален для мужчин с объемом предстательной железы до 80 см³, при наличии выраженных симптомов, отсутствии эффекта от медикаментозного лечения и противопоказаниях к более обширным хирургическим вмешательствам.

Во время процедуры врач через мочеиспускательный канал вводит эндоскоп, который подает пар, нагретый до 103°C, в ткани простаты. Высокая температура способствует разрушению разросшихся клеток, в результате чего уменьшается объем предстательной железы. Процедура занимает всего 15–20 минут и проводится без боли, что позволяет избежать общего наркоза — используется только местная анестезия или седация.

Преимущества метода и время восстановления

Метод Rezum имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, он показывает высокую эффективность и позволяет сохранить функции предстательной железы, что критически важно для здоровья мужчин. Особенностью процедуры является предотвращение ретроградной эякуляции, что также имеет важное значение для качества жизни пациентов. Во-вторых, уже через две недели после выполнения процедуры пациенты отмечают улучшение состояния, а через три месяца функции предстательной железы восстанавливаются.

Инновационные методы лечения, такие как Rezum, открывают новые горизонты в urologie, позволяя значительно сократить период восстановления и улучшить качество жизни пациентов, страдающих от аденомы простаты. Учитывая растущее число случаев этого заболевания, такая технология может стать настоящим прорывом в лечении и поможет многим мужчинам.