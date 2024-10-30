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Нераскрытая мощь корпоративной почты: она предлагает гораздо больше, чем просто обмен сообщениями

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Нераскрытая мощь корпоративной почты: она предлагает гораздо больше, чем просто обмен сообщениями

Содержание

Современные почтовые платформы предлагают не только обмен сообщениями, но и управление задачами. 40% пользователей Outlook покинули сервис за год. 14 ноября

Главное:

  • Сокращение пользователей корпоративной почты Outlook на 40% за последний год.
  • Альтернатива зарубежным сервисам может быть найдена в российских корпоративных почтовых решениях.
  • Вебинар от компании MWS о миграции на российскую почту пройдет 14 ноября.

Причины оттока пользователей зарубежных сервисов

Недавние исследования компании «Рунити» показали, что пользователи корпоративной почты Outlook покидают эту платформу, и количество пользователей снизилось на 40% в течение прошлого года. Причины этого явления скорее всего связаны с растущей беспокойностью по поводу безопасности данных и желаниями компаний использовать более надежные и защищенные решения. Пользователи ищут альтернативы зарубежным почтовым сервисам, в результате чего интерес к российским корпоративным решениям значительно возрос.

Важность корпоративной почты для бизнеса

Современные корпоративные почтовые системы значительно более функциональны, чем просто обычные почтовые клиенты. Они включают в себя чаты, календари, задачи и инструменты для совместной работы над документами. Это превращает корпоративную почту в мощный инструмент для повышения производительности и коммуникации внутри команды. Например, исследования показывают, что использование продвинутых функций для коллаборации может увеличить производительность сотрудников на 20-30%.

Вебинар о возможностях миграции

Для тех, кто рассматривает возможность перехода на российскую корпоративную почту, компания MWS организует вебинар, который пройдет 14 ноября с 11:00 до 12:00 по московскому времени. В ходе вебинара будут обсуждаться ключевые аспекты миграции с зарубежных сервисов, продвинутые функции корпоративной почты, а также вопросы безопасности. Регистрация на мероприятие доступна по указанной ссылке. Такие мероприятия являются отличной возможностью для профессионалов узнать о преимуществах и особенностях новых решений, а также получить ответы на волнующие вопросы.

Таким образом, перемены в сфере корпоративной почты становятся неотъемлемой частью адаптации бизнеса к новым реалиям.

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