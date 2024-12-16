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NASA приступило к расследованию аварии «Индженьюити» на Марсе.

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16 Дек 2024
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Новости IT

NASA приступило к расследованию аварии «Индженьюити» на Марсе.

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Содержание

Инженеры НАСА и AeroVironment завершили оценку полета вертолета «Индженьюити», который выполнил 72 успешных полета за три года.

Главное:

  • НАСА начало расследование аварии марсианского вертолета «Индженьюити”, который потерпел крушение во время 72-го полета.
  • Проект вертолета превзошел первоначальные ожидания, выполнив 72 полета, наработав более двух часов в воздухе.
  • Навигационная система вертолета не смогла обеспечить точные данные о поверхности, что стало причиной аварии.

Общие сведения о происшествии и его причинах

18 января 2024 года марсианский вертолет «Индженьюити» (Ingenuity) завершил свой последний полет, который вскоре привел к серьезным повреждениям летательного аппарата. Эта авария представляет собой первый случай расследования аварии воздушного судна на другой планете, что подчеркивает уникальность данной ситуации. Учитывая факты, что «Индженьюити» находился на расстоянии 160 миллионов километров от Земли, а также отсутствие черных ящиков и очевидцев, сбор данных о произошедшем оказался крайне сложным.

Анализ полета свидетельствует о том, что "Индженьюити" поднялся на высоту 12 метров, сделали несколько снимков, но за 19 секунд до окончания полета вертолет начал снижение и потерял связь. По возвращении к марсоходу "Персеверанс" выяснилось, что повреждены все четыре лопасти ротора. Основные подозрения падают на недостаточную информативность навигационной системы, которая плохо работала из-за изменившейся текстуры поверхности, состоящей из песчаных волны вместо ожиданных галечных участков.

Система навигации и ее недостатки

Навигационная система «Индженьюити» была сконструирована для работы с различными визуальными особенностями на поверхности Марса, но к моменту последнего полета, она оказалась неподготовленной к работе в условиях кратера Езеро, где наблюдались невыразительные песчаные районы. В первые разы полетов вертолет имел дело с четкими текстурами, которые удобно отслеживались его камерами.

Неправильная интерпретация данных о поверхности привела к тому, что система навигации не смогла адекватно оценить скорость и позицию вертолета при приземлении. Подобные системы являются ключевыми для безопасного выполнения подобных миссий, и выводы, сделанные в ходе расследования, помогут в улучшении конструкции будущих вертолетов для Марса и других планет.

Будущие исследования и проектирование новых летательных аппаратов

Несмотря на инцидент, «Индженьюити» продолжает передавать данные о погоде и тестах воздухоплавания, что остается крайне важным для будущих марсианских миссий. Инженеры уже используют полученные данные для тестирования более компактных и легких авионик, которые могут пригодиться для новых транспортных средств. Они также рассматривают концепцию нового вертолета под названием Mars Chopper, который будет в 20 раз тяжелее существующего «Индженьюити», сможет переносить значительные нагрузки и исследовать труднодоступные районы на Марсе.

Таким образом, несмотря на сложные обстоятельства, возникшие в результате неудачного полета, полученный опыт предоставит значимые уроки как для НАСА, так и для будущих миссий на красной планете. Надеюсь, что эти знания помогут вновь поднять марсианский вертолет в воздух и сделать новые захватывающие открытия.

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