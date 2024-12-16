На фестивале «Хомякон» представят VR-игру «Буля в пустыне», вдохновленную «Кибердеревней»

На фестивале «Хомякон» представят VR-демо игры «Буля в пустыне», где игроки станут роботом Николаем и помогут Були в марсианской пустыне.

Главное: На фестивале «Хомякон» будет представлена VR-игра «Буля в пустыне» по мотивам сериала «Кибердеревня».

Игра позволяет игрокам погрузиться в роль робота Николая и решать задачи после посадки летающей «буханки» Були.

Разработка игры использует новаторскую технологию volumetric-видео, существенно ускоряющую процесс создания контента.

Погружение в мир «Кибердеревни»

На предстоящем фестивале «Хомякон» зрителей ждет захватывающий опыт — демо-версия VR-игры «Буля в пустыне», основанная на популярном сериале «Кибердеревня». Это уникальная возможность для фанатов вселенной сериала не только увидеть своих любимых персонажей, но и стать частью их приключений. Игроки смогут взять на себя роль робота Николая и помочь Були преодолеть трудности в марсианской пустыне. События игры развиваются в условиях надвигающейся бури, что добавляет элемент напряжения и драмы в игровой процесс.

Эксперты отмечают, что с каждым годом VR-технологии становятся все более доступными и быстроразвивающимися. По данным IDC, рынок VR-услуг вырастет на 63% в 2024 году, что связано с повышением интереса к интерактивному контенту и играм. На фестивале «Хомякон» ожидается масса участников, что подчеркивает значимость подобных мероприятий для индустрии.

Инновационные технологии в разработке

Создание «Булей в пустыне» основывается на технологии volumetric-видео, которая позволяет захватывать реальных актеров в трёхмерном пространстве и декорировать их в игре. Эта методика известна по блокбастерам, таким как «Аквамен». Разработчики из компаний Плюс и Фантех разработали подход, использующий меньше камер, что значительно ускорило процесс разработки. Например, перенос персонажа Були, созданного на основе актерской игры Сергея Чихачёва, в игру занял всего две недели.

Использование volumetric-видео в VR-играх открывает новые горизонты для геймеров, позволяя создавать более детализированные и эмоционально насыщенные персонажи, чем это возможно с традиционными методами анимации. Ведущий разработчик Игорь Хураськин подчеркивает, что данный подход меняет правила игры в геймдеве и делает виртуальный опыт более личным и увлекательным.

Программа фестиваля и будущее «Кибердеревни»

Фестиваль «Хомякон» пройдет с 20 по 22 декабря в Экспоцентре. В программе — выступления актеров сериала, среди которых и Сергей Чихачёв, который поделится новостями о проектах. Автограф-сессии и эксклюзивные показы обещают стать настоящими изюминками события.

Сериал «Кибердеревня», который вышел на платформе Кинопоиск в сентябре 2023 года, рассказывает о борьбе обычного фермера Николаю с корпоративными захватчиками в мир роботизированной деревни. Продукция настолько понравилась аудитории, что съемки второго сезона уже стартовали, а премьера запланирована на 2025 год. Будущее этой вселенной выглядит многообещающе, и VR-игра станет уникальным дополнением к уже имеющемуся контенту. таким образом, фестиваль «Хомякон» не только станет выставкой технологических достижений, но и площадкой для обсуждения будущего развитии кибернетической культуры.