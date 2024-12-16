На AI Journey «Сбер» презентовал нейросеть для создания музыки

На конференции «Сбер» была представлена нейросеть для генерации музыки, которая станет частью GigaChat и запустится во «ВКонтакте».

Главное: Компания «Сбер» представила нейросеть для генерации музыки на конференции AI Journey.

Нейросеть может создавать как инструментальные треки, так и композиции с вокалом, учитывая предпочтения пользователей.

Функция доступна в мини-приложении «ВКонтакте» с планами расширения функционала на другие платформы в 2025 году.

Создание музыки с помощью искусственного интеллекта

На конференции AI Journey компания «Сбер» представила новую нейросеть, предназначенную для генерации музыки. Этот прорыв в сфере искусственного интеллекта открывает новые горизонты для композиторов и простых пользователей, желающих создать уникальные музыкальные треки без необходимости в глубоких музыкальных знаниях. По данным исследований, к 2025 году ожидается, что 62% музыкантов будут использовать технологии AI для создания контента, что подтверждает растущую популярность таких решений.

Настройки нейросети позволяют пользователям задавать такие параметры, как стиль музыки, жанр и характер вокала. Интересным моментом является наличие функции "Нейропоэт", который создает текст для треков, подбирая рифмы и ритм в зависимости от заданной темы. Это делает процесс генерации музыки более персонализированным и креативным.

Интерфейс и доступность

Веб-интерфейс нейросети схож с уже известными решениями, такими как Suno. Пользователи могут с легкостью взаимодействовать с генератором, описывать свои пожелания и получать результаты практически мгновенно. В настоящий момент функция доступна только в мини-приложении «ВКонтакте». Однако в 2025 году планируется доступ к этой опции через Telegram-бот и на официальном сайте, что значительно расширяет аудиторию пользователей.

По данным маркетинговых исследований, мобильные приложения для создания музыки и контента пользуются высоким спросом, особенно среди молодого поколения, что открывает новые возможности для компании "Сбер".

Перспективы для музыкантов

Как рассудительный эксперт, я вижу значительный потенциал в использовании таких технологий для профессиональных музыкантов и композиторов. С помощью нейросетей можно генерировать идеи для треков и даже использовать созданные композиции в качестве основы для дальнейшей работы. Также исследование «The Future of Music 2023» утверждает, что 75% музыкантов планируют использовать AI-технологии для улучшения своей работы и расширения творческих границ.

Таким образом, внедрение нейросетей для генерации музыки не только популяризирует технологии искусственного интеллекта, но и предоставляет новые инструменты для творчества, чем, безусловно, изменит музыкальный ландшафт в ближайшие годы.