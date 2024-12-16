Моддеры создали 4K-ноутбук на базе PlayStation 5

Главное: Моддеры из Notebook Review Studio создали ноутбук на базе PlayStation 5 с 4K экраном.

Устройство не имеет встроенной батареи и характеризуется высоким уровнем шума.

Цена на новый ноутбук составляет около 284 тыс. рублей.

Уникальная модификация консоли

Недавняя разработка команды моддеров из Notebook Review Studio превратила привычную игровую консоль PlayStation 5 в полноценный ноутбук. Новый проект получил название BBook AI Original Edition и оснащен 17,3-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей. Это решение позволяет пользователям насладиться высококачественной графикой, сравнимой с современными игровыми ПК. Однако разрабатывать подобные устройства не так просто, учитывая особенности и условия работы консолей.

Основные характеристики нового модифицированного ноутбука включают сильный процессор AMD Zen 2, 16 ГБ памяти GDDR6 и видеокарту AMD RDNA 2 с 36 вычислительными блоками. Тем не менее, стоит отметить, что вес устройства составляет 4,3 кг, а толщина – 31,3 мм, что делает его достаточно громоздким. Кроме того, у ноутбука отсутствует встроенный аккумулятор, что заставляет пользователей всегда держать его подключенным к сети.

Проблема охлаждения и уровень шума

Одним из наиболее значительных недостатков BBook AI является система охлаждения. Моддеры модифицировали ее под новый форм-фактор, в результате чего уровень шума устройства достигает 71,3 дБ. Для сравнения, привычный уровень шума от обычного офисного компьютера составляет примерно 40 дБ. Этот факт может вызвать дискомфорт у пользователей, особенно при длительных игровых сессиях.

Важно также отметить влияние производительности на комфорт использования. Высокая температура, вызванная работой систем охлаждения, может негативно отразиться на времени работы устройства, поэтому пользователям стоит учитывать эти факторы при выборе модифицированных технологий.

Сравнение с другими решениями

Что касается цены, то BBook AI Original Edition обойдется покупателю в 19 999 юаней, что можно эквивалентно приблизительно 284 тыс. рублей. Это, безусловно, ставит его в один ряд с высокопроизводительными игровыми ноутбуками. Конкуренция с ними будет зависеть не только от цены, но и от удобства, функциональности и возможностей кастомизации.

Сравнивая этот продукт с аналогичными устройствами на рынке, можно упомянуть современные игровые ноутбуки от таких производителей, как ASUS или Dell, которые предлагают надежные системы охлаждения и длительное время работы от батареи. Важно различать, что моддинг, хотя и предлагает уникальные решения, часто несет в себе компромиссы, которые не могут удовлетворить запросы всех категорий пользователей.

Таким образом, BBook AI Original Edition может быть интересен только определенной нише геймеров и моддеров, готовых столкнуться с уникальными преимуществами и недостатками данного устройства.