Минцифры разрабатывает законопроекты, направленные на ограничение использования сим-боксов и виртуальных АТС в России.

Главное: Минцифры совместно с ФСБ и МВД разработали законопроект, ограничивающий использование сим-боксов и виртуальных АТС в России.

Новая инициатива направлена на борьбу с телефонным мошенничеством и уменьшение незаконной деятельности.

Предлагается вводить регистрацию сим-боксов и жесткие санкции за их незаконное использование, вплоть до трех лет лишения свободы.

Сим-боксы и их использование

Сим-боксы — это устройства, которые позволяют устанавливать множество сим-карт, что дает возможность одновременно совершать много звонков и осуществлять массовую рассылку SMS. В последние годы такие устройства получали широкое распространение для различных незаконных действий, включая мошенничество и манипуляции с голосовым трафиком. По оценкам экспертов, использование сим-боксов замаскировывается под обычные мобильные соединения, что делает их выявление для операторов связи достаточно сложным процессом.

Текущее состояние законодательного регулирования не способно эффективно отслеживать и блокировать незаконные действия, что приводит к росту телефонного мошенничества. Согласно проведенным исследованиям, такие действия включают использование для активации учетных записей в социальных сетях и маркетплейсах с целью накрутки рейтингов, что также наносит серьезный урон бизнесу и индивидуальным пользователям.

Новые меры регулирования

Представленные законопроекты требуют, чтобы услуги мобильной связи на базе сим-боксов предоставлялись только по официальному договору с операторами связи, где необходимо указывать идентификаторы устройств и цели использования. Если информация будет недостоверной или не предоставленной, операторы будут обязаны блокировать такие сим-карты.

Также важно отметить, что легальные виртуальные АТС должны находиться на территории России и использовать местные нумерации. Это позволит обеспечить большую прозрачность и контроль, что сложно реализовать при текущих условиях. Эксперты полагают, что эти инициативы могут уменьшить количество незаконных действий минимум на 10%, создавая более безопасный рынок связи.

Ответственность за нарушения

В рамках нового законопроекта предполагается введение как административной, так и уголовной ответственности за неправомерное использование сим-боксов. Наказание может доходить до трех лет лишения свободы, что, по мнению специалистов, должно серьезно сократить уровень злоупотреблений в этой области.

Статистика показывает, что в течение последних лет телефонное мошенничество в России неуклонно растет, а законодательные меры, применяемые к это явлению, зачастую оказываются недостаточно эффективными. Законодательство о сим-боксах может стать важным шагом в борьбе с этой проблемой, однако успешная реализация требует тесного сотрудничества между государственными органами и оператором связи.

Таким образом, новые инициативы Минцифры, внедрение четкой регистрации и строгого контроля за использованием сим-боксов и виртуальных АТС могут создать более безопасную телекоммуникационную среду.