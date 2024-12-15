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Минцифра установит новые требования для реестра отечественного ПО: совместимость с отечественными ОС и используемыми SDK.

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15 Дек 2024
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Новости IT

Минцифра установит новые требования для реестра отечественного ПО: совместимость с отечественными ОС и используемыми SDK.

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Содержание

Минцифры предложило новые требования для ПО, чтобы попасть в отечественный реестр. Необходима совместимость как минимум с одной из двух российских

Главное:

  • Минцифры планирует ввести новые требования к отечественным программным продуктам, включая совместимость с российскими операционными системами.
  • С 1 июня 2025 года новые требования будут касаться средств виртуализации и офисного ПО.
  • В реестре отечественного ПО сейчас находятся 23 785 программ от 8 867 разработчиков.

Введение новых требований к ПО

Министерство цифрового развития Российской Федерации (Минцифры) объявило о планах введения дополнительных требований для программного обеспечения, которое будет внесено в реестр отечественных разработок. Это решение обусловлено необходимостью обеспечения совместимости программ с двумя российскими операционными системами. Если программный продукт предназначен для программно-аппаратного комплекса, достаточно будет соответствия хотя бы одной из ОС, включенной в реестр.

Данные изменения относятся к обязательствам российских госорганов отдавать предпочтение ПО из реестра в качестве альтернативы иностранным решениям. Итоги реестра показывают, что на сегодня в нем зарегистрировано практически 24 тысячи программ от более чем восьми тысяч разработчиков, что подчеркивает активное развитие отечественного IT-сектора.

Сроки внедрения новых требований

Согласно озвученным срокам, новые правила начнут действовать поэтапно: с 1 июня 2025 года на средства виртуализации и офисные программы, затем с 1 января 2026 года на программы обслуживания и облачные решения. Наконец, с 1 января 2027 года новые нормы затронут промышленное ПО и системы управления. Таким образом, бизнес и разработчики должны будут обратить внимание на эти изменения уже сейчас, чтобы успеть адаптироваться к новым требованиям в заданные сроки.

Также в Минцифры уточнили, что с 1 января 2025 года будет ограничено внесение внутрь реестра ПО от госкомпаний — только уникальные решения без зарубежных аналогов смогут попасть в список. Это, в свою очередь, снизит конкуренцию и акцентирует внимание на качестве и оригинальности российских разработок.

Проверка и совместимость SDK

Дополнительно, для компаний, чье ПО уже находится в реестре, будет предусмотрена проверка на соответствие новым критериям. Минцифры подчеркнуло, что несоответствие физическим требованиям не приведёт к исключению из реестра, однако выполнение новых критериев даст преимущество при госзакупках, что может стать важной конкурентной стратегией для развивающихся компаний.

Новые требования также касаются программ средств разработки (SDK), которые должны быть свободны от санкционных ограничений. Это важно для разработчиков, использующих SDK иностранных правообладателей, так как это может повлиять на их возможности разработки и компиляции программ. Таким образом, компании должны быть внимательны к выбору технологий, чтобы избежать проблем в будущем и обеспечить соответствие новым законодательным требованиям.

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