Microsoft утратила статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Главное: Microsoft теряет статус эксклюзивного провайдера облачных услуг для OpenAI.

Партнерство теперь предполагает «право первого отказа» для Microsoft при увеличении потребностей OpenAI.

Изменения в отношениях произошли на фоне запуска совместного проекта Stargate с участием Oracle и SoftBank.

Изменение обстоятельств

Microsoft, крупнейший инвестор в OpenAI, меняет формат своего партнерства с этой компанией. В рамках обновленной договоренности, Microsoft больше не будет эксклюзивным поставщиком вычислительных мощностей для OpenAI. Это произошло на фоне объявления о запуске проекта Stargate, который подразумевает создание инфраструктуры для искусственного интеллекта и реализацию инвестиций в размере до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет.

Президент США Дональд Трамп представил этот проект как совместное начинание с участием OpenAI, Oracle и SoftBank. Теперь Microsoft будет иметь "право первого отказа", что означает, что прежде чем OpenAI обратиться к другим провайдерам, сначала они обсудят возможные решения с Microsoft. Это важное изменение показывает, что, хотя Microsoft и остается главным игроком в экосистеме OpenAI, их партнерство теперь больше похоже на сотрудничество с конкурентами.

Влияние на рынок

На фоне новостей акции Oracle подскочили на 7%, что свидетельствует о резко возросшем интересе инвесторов к компании, которая будет играть ведущую роль в проекте Stargate. Совместно с Microsoft, Oracle и другими важными игроками на рынке, такими как Nvidia, они намерены создать значительные мощности для обработки данных по всему миру. Компания Oracle уже начала строительство нового дата-центра в Техасе, который станет одним из первых шагов в масштабировании облачных решений для искусственного интеллекта.

Важно отметить, что данное партнерство может изменить баланс сил на рынке облачных услуг. Microsoft, по-прежнему активно использующая Azure как платформа для услуг OpenAI, будет стремиться удерживать своих клиентов и расширять свои услуги. Интересно, что в 2019 году Microsoft вложила 1 миллиард долларов в OpenAI, чтобы обеспечить переход компании на свою платформу.

Будущее партнерства Microsoft и OpenAI

Хотя изменения в отношениях между Microsoft и OpenAI могут указывать на некоторую напряженность, обе стороны подчеркивают положительные аспекты продолжения сотрудничества. Microsoft сохранила права на интеллектуальную собственность OpenAI, что позволяет продолжать интеграцию новейших технологий в свои продукты, такие как Copilot.

Тем не менее, CEO Microsoft Сатья Наделла отметил, что OpenAI теперь рассматривается как потенциальный конкурент. Это подчеркивает необходимость непрерывного диалога и понимания между обеими сторонами, чтобы гарантировать, что их сотрудничество будет успешным в долгосрочной перспективе, несмотря на меняющуюся рыночную среду и растущую конкуренцию в области искусственного интеллекта.