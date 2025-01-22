Microsoft утратила статус эксклюзивного облачного поставщика OpenAI.

Главное: Microsoft теряет статус эксклюзивного облачного провайдера для OpenAI.

Microsoft будет иметь «право первого отказа» на предоставление вычислительных ресурсов.

Открывается возможность для других компаний, включая Oracle и SoftBank, участвовать в проекте Stargate от OpenAI.

Изменение отношений между Microsoft и OpenAI

Недавно представители Microsoft объявили о значительной трансформации в партнерских отношениях с OpenAI. Microsoft, являющаяся крупнейшим инвестором в OpenAI и ее основным облачным партнером, теряет свой статус эксклюзивного провайдера вычислительных мощностей, что, безусловно, является важным событием в мире технологий. Теперь, когда OpenAI будет нуждаться в дополнительной вычислительной мощности, Microsoft получит право первого отказа, прежде чем OpenAI обратится к другим провайдерам.

Это изменение было озвучено в рамках объявления Президента США Дональда Трампа о проекте Stargate, совместном предприятии OpenAI, Oracle и SoftBank, целью которого является инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта в США. По словам представителей, на начальном этапе компаний будет инвестировано $100 миллиардов, а в дальнейшем сумма может возрасти до $500 миллиардов в течение четырех лет.

Глобальные тренды и значение Stargate

Проект Stargate представляет собой стратегический ответ на растущие потребности в вычислительных мощностях и инфраструктуре для поддержки пользователей искусственный интеллекта. Oracle, которая также участвует в проекте, уже начала строительство дата-центров в Техасе, таким образом, расширяя свои возможности и позиции на рынке облачных услуг. В самом деле, по словам председателя Oracle Ларри Эллисона, строится 10 зданий, с перспективой их расширения до 20.

Эти события подчеркивают глобальные тренды в области технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что спрос на вычислительные мощности будет только расти, особенно по мере того, как все больше компаний интегрируют AI-решения в свою продукцию и услуги. Важно отметить, что Microsoft продолжит поставлять ресурсы для OpenAI, несмотря на переход к новым моделям взаимодействия.

Борьба за лидерство в области облачных технологий

Сейчас на рынке облачных технологий развернулась жесткая борьба. Постепенное снижение зависимости OpenAI от Microsoft показывает, что конкуренция в этой области нарастает. Так, Google, Amazon и теперь Oracle активно развивают свои облачные платформы, чтобы завоевать рынок AI. Способности OpenAI расти сейчас также находятся под пристальным вниманием, учитывая стратегические интересы других участников.

Microsoft уже заключила сделки с третьими сторонами, такими как CoreWeave, чтобы дополнить свою инфраструктуру Azure, так как объем требований OpenAI значительно возрос. Например, еще до объявления о проекте Stargate OpenAI сделала значительную новую заявку на Azure, что подтвердило, что Microsoft по-прежнему остается частью экосистемы AI.

Будущее сотрудничества OpenAI и Microsoft, на мой взгляд, будет зависеть от того, насколько обе стороны смогут адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Лидеры в области технологий должны быть готовы к сотрудничеству, но и к конкуренции. К примеру, рынок облачных услуг уже перегрет, и вопросы о том, сколько ресурсов будет на самом деле выделено для AI-проектов, остаются открытыми.