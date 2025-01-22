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Microsoft утратил статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
22 Янв 2025
2 мин
3
Новости IT

Microsoft утратил статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Содержание

Microsoft не станет единственным облачным провайдером для OpenAI, но сможет решать, предоставлять ли мощности или передать их другим.

Главное:

  • Microsoft теряет статус эксклюзивного облачного провайдера для OpenAI.
  • Теперь компания имеет право первоочередного отказа на предоставление вычислительных мощностей.
  • Изменение в отношении стало известно в рамках объявления о проекте Stargate от президента Дональда Трампа.

Изменения в партнерстве Microsoft и OpenAI

Microsoft, известная своим большим вложением в OpenAI, потеряла статус эксклюзивного поставщика облачных вычислений для этой компании. Как было заявлено в блоге Microsoft, теперь компания будет иметь «право первоочередного отказа», когда OpenAI будет искать дополнительные вычислительные мощности. Это означает, что перед тем, как обратиться к другим провайдерам, OpenAI сначала должна будет обратиться к Microsoft.

Это изменение произошло на фоне сворачивания их партнерства, о чем свидетельствовал недавний шаг Microsoft, когда фирма назвала OpenAI конкурентом в области искусственного интеллекта. Это, безусловно, подчеркивает повышенную конкурентную напряженность в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.

Проект Stargate и его последствия

Изменения в отношениях между Microsoft и OpenAI coincided с анонсом президентом Дональдом Трампом нового проекта Stargate, предполагающего создание новой инфраструктуры для искусственного интеллекта в США. В рамках этого проекта планируется совместное финансирование OpenAI, Oracle и Softbank на сумму, превышающую 100 миллиардов долларов, и до 500 миллиардов в течение четырех лет.

Подразумевается, что в рамках Stargate, Oracle станет ключевым технологическим партнером, что добавит дополнительное напряжение в союз Microsoft и OpenAI. Это помещение в конкуренцию нескольких крупных игроков в облачных вычислениях подчеркивает усложняющиеся условия на рынке.

Будущее сотрудничества в сфере искусственного интеллекта

Несмотря на изменения в партнерстве, Microsoft продолжает поддерживать OpenAI, оставаясь основным облачным провайдером для компании. Важно отметить, что OpenAI уже сделала «новое, крупное обязательство» относительно использования Azure для своих продуктов и обучения моделей.

С учетом растущей сложности на рынке облачных вычислений, открытие новых данных об их партнерских отношениях и стало ли это устранение эксклюзивного статуса началом новой эры для OpenAI и Microsoft, остается открытым вопросом. Необходимо следить за тем, как будет развиваться ситуация, ведь рынок ИИ продолжает расти с нарастающим характером, и важно учитывать положение каждой из компаний для более глубокого понимания их стратегии.

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