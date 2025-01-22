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Microsoft утратил статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
22 Янв 2025
2 мин
8
Новости IT

Microsoft утратил статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Содержание

Microsoft не станет единственным облачным провайдером для OpenAI, но сможет решать, предоставлять ли ресурсы или передать их другому.

Главное:

  • Microsoft теряет статус эксклюзивного поставщика облачных мощностей для OpenAI.
  • Компания сохраняет «право первого отказа» при запросах OpenAI на дополнительные вычислительные ресурсы.
  • Изменения произошли на фоне объявления о проекте Stargate, совместном с OpenAI и Oracle.

Изменение отношений между Microsoft и OpenAI

Как стало известно, Microsoft перестает быть единственным поставщиком вычислительных мощностей для OpenAI, что может оказать значительное влияние на индустрию искусственного интеллекта. В блоге Microsoft подчеркивается, что они по-прежнему занимают выгодную позицию, так как будут иметь право первого отказа, когда OpenAI станет искать дополнительные мощности. Это означает, что прежде чем обратиться к другим провайдерам, OpenAI должна будет предложить Microsoft заключить контракт.

В рамках нового соглашения будет активнее сотрудничать не только Microsoft, но и другие технологические компании, такие как Oracle, что открывает новые горизонты для разработки ресурсов в области искусственного интеллекта.

Проект Stargate и его значение

Объявление о новом проекте Stargate, который включает в себя OpenAI и Oracle, предполагает инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму до $500 миллиардов в следующие четыре года. Это соединение усилий сильных игроков рынка призвано ускорить развитие технологий и создание данных центров, которые уже находятся в стадии строительства. Oracle, как ключевой партнер, активно участвует в создании инфраструктуры, которая поможет не только OpenAI, но и другим стартапам в области ИИ.

Опыт Oracle в построении облачных решений может значительно облегчить задачи, стоящие перед отраслью, обеспечивая новые возможности для ученых и разработчиков, стремящихся улучшить технологии.

Негативные последствия и будущие перспективы

Ситуация с Microsoft и OpenAI вскрывает возможные трения в их отношениях. Аналитики отмечают, что такая тенденция может привести к усилению конкурентной борьбы на рынке облачных вычислений, так как OpenAI будет иметь возможность сотрудничать с различными провайдерами. Например, специалисты подчеркивают, что Gartner прогнозирует рост облачного рынка на 23% ежегодно, что привлекает внимание новых компаний.

Тем не менее, Microsoft также остается одним из крупнейших игроков в сфере ИИ, и, несмотря на изменения, продолжает развивать свои технологии и внедрять их в продукты, такие как Copilot. Огромные инвестиции OpenAI в Azure говорят о том, что еще есть значительный потенциал для дальнейшего партнерства и совместных проектов, что может положительно сказаться на будущих разработках в области искусственного интеллекта.

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