Microsoft теряет статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI

Главное: Microsoft теряет статус эксклюзивного провайдера облачных вычислений для OpenAI.

OpenAI получит «право первого отказа» у Microsoft при поиске дополнительных вычислительных мощностей.

Этот шаг был анонсирован на фоне запуска проекта Stargate, к которому также присоединились Oracle и Softbank.

Изменения в партнерстве Microsoft и OpenAI

Важные изменения в отношении между Microsoft и OpenAI привлекают внимание специалистов IT-индустрии. Microsoft, которая долгое время была основным облачным партнером OpenAI, сообщила, что больше не будет единственным провайдером вычислительной мощности для стартапа искусственного интеллекта. Вместо этого, она получит «право первого отказа», когда OpenAI будет искать дополнительные ресурсы, что значит, что Microsoft сможет первоочередно рассмотреть возможность предоставления необходимой вычислительной мощности, прежде чем OpenAI обратится к другим провайдерам.

Запуск проекта Stargate

В рамках проекта Stargate, объявленного президентом Дональдом Трампом, OpenAI, Oracle и Softbank объединят усилия для создания нового инфраструктурного потенциала для искусственного интеллекта в США. Ожидается, что на начальном этапе проекты будут финансироваться на сумму до 100 миллиардов долларов, а в дальнейшем планируется вложить до 500 миллиардов долларов за четыре года. Это может значительно повысить уровень развития AI-технологий в стране, учитывая, что Oracle уже начала строительство дата-центров в Техасе.

Взаимоотношения между Microsoft и OpenAI

Вопреки изменениям, Microsoft продолжит получать выгоду от сотрудничества с OpenAI. В частности, стартап намерен увеличить свои объемы использования Azure, а Microsoft заявила, что OpenAI осуществила новый крупный заказ на продукты и обучение моделей. Несмотря на изменения, Microsoft сохраняет права на интеллектуальную собственность OpenAI, что позволяет ей интегрировать технологии в свои разработанные продукты, такие как Copilot. Тем не менее, заявление Microsoft о том, что OpenAI стал конкурентом, указывает на возможные трения в их партнерстве, что требует внимания со стороны инвесторов и участников рынка.