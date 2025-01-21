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Мем-коин Трампа открывает двери для возвращения криптоиндустрии к эпохе новых токенов и пузыря NFT.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
2 мин
6
Новости IT

Мем-коин Трампа открывает двери для возвращения криптоиндустрии к эпохе новых токенов и пузыря NFT.

Содержание

Возвращение Трампа в Белый дом, по мнению аналитиков Bernstein, может стать началом золотой, но хаотичной эры криптовалют в США.

Главное:

  • Запуск мем-коина «Official Trump» в честь возвращения Дональда Трампа в Белый дом вызвал значительную ажиотацию на крипторынке.
  • Капитализация токена достигла 73 миллиардов долларов в течение двух дней, прежде чем упала на 50%.
  • Аналитики Bernstein считают, что это событие указывает на новую эру криптоинноваций в США.

Возвращение Трампа и его финансовые начинания

Совсем недавно Дональд Трамп запустил мем-коин под названием «Official Trump», который быстро привлек внимание и вызвал ажиотацию среди криптоинвесторов. За несколько дней капитализация токена достигла 73 миллиардов долларов, но затем произошло резкое падение на 50%. Эти изменения на графиках цен на токен стали индикатором не только растущего интереса к криптовалютам, но и нового подхода к регулированию в этой области под управлением нынешней администрации.

Аналитики Bernstein прогнозируют, что возвращение Трампа в белый дом может значительно изменить настрой на крипторынке, который до этого был под жестким давлением регуляторов. С уходом Гэри Генслера, который много критиковался за свою жесткую регуляторную политику, открывается новая эра, где создатели криптовалют могут активнее развивать свои продукты, не опасаясь репрессий со стороны властей.

Кодекс и создания Трампа

Запуск мем-коина также совпал с тем, что Мелания Трамп анонсировала собственный крипто-проект. Это инициаторы привлечения средств с использованием криптовалют указывают на стремление семьи Трампов интегрироваться в растущую финтех индустрию. Важно отметить, что токен «Official Trump» не считает себя инвестиционным продуктом и предполагает использоваться как поддержка идей, связанных с личностью Трампа.

Согласно информации с сайта токена, изначально было выпущено 200 миллионов монет с дальнейшим увеличением их количества до 1 миллиарда в течение трех лет. Однако важно помнить, что только 10% актуальных монет доступны широкой публике, в то время как остальные распределены между создателями и партнерскими организациями.

Перспективы криптовалютного рынка в свете новых трендов

События последних дней показывают, что криптовалютный рынок снова на подъеме. Тенденция к формированию нового типа токенов и восстановление интереса к NFT также подчеркивает значимость криптомонет как инструмента для привлечения средств и установления доверительных отношений с аудиторией. Однако, несмотря на позитивные влияния, существуют и риски. Как показывает история, такие «мем-коины» могли ранее привести к значительным убыткам для инвесторов.

Все эти изменения могут также подтолкнуть к кризису или, наоборот, к стабилизации на рынке в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что несмотря на текущую повышенную волатильность и неопределенность, криптоинвесторы, вероятно, продолжат искать выгодные возможности, принимая во внимание потенциальные масштабные изменения в регулировании и инновациях на рынке.

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