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Майкл Сэйлор из MicroStrategy называет биткойн «кибер-Манхэттеном» и считает его «хорошей инвестицией» даже на пиках цены.

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16 Дек 2024
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Новости IT

Майкл Сэйлор из MicroStrategy называет биткойн «кибер-Манхэттеном» и считает его «хорошей инвестицией» даже на пиках цены.

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Содержание

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с Нью-Йорком и его экономикой на фоне роста криптовалюты до новых рекордов.

Главное:

  • Майкл Сейлор, основатель MicroStrategy, считает, что биткойн является «кибер Манхэттеном» и хорошим вложением даже на его пиках.
  • Сейлор объявил о покупке 15,350 BTC, увеличив общие запасы компании до 439,000 BTC на сумму около $46 миллиардов.
  • MicroStrategy готовится к включению в Nasdaq-100, что может повысить интерес к компании как к биткойн-прокси.

Биткойн как «кибер Манхэттен»

В своём недавнем интервью на CNBC, Майкл Сейлор выразил уверенность в том, что вложения в биткойн являются столь же выгодными, как инвестиции в недвижимость Манхэттена. Он подчеркивает, что, как и ранние покупатели земли в Нью-Йорке, инвесторы в биткойн всегда получают выгоду, даже если цена на активы немного повышается. Интересно отметить, что такие инвесторы, как он, продолжают приобретать криптовалюту даже в условиях роста цен, что выводит Сейлора в группу оптимистов, уверенных в будущем криптовалют.

Стратегия MicroStrategy по покупке биткойна

MicroStrategy активно скупает биткойн с 2020 года и, по словам Сейлора, использует конвертируемые облигации для финансирования своих приобретений. На фоне успехов на рынке и недавнего роста цены биткойна, который достиг рекорда в $107,162.64, Сейлор подтолкнул цену акций MicroStrategy к росту более чем на 5%. Это укрепляет статус компании как одного из ключевых игроков на рынке криптовалют, делая её привлекательно как для инвесторов, так и для тех, кто интересуется потенциальной перспективой роста криптовалют.

Критика и защита стратегии

Несмотря на непрекращающиеся споры и обвинения в том, что стратегия MicroStrategy по покупке биткойна является схемой Понци, Сейлор с уверенностью настаивает на правомерности своего подхода. Он приводит аналогии с проектами по развитию недвижимости, где факты роста цен на землю ведущими усиливают развитие новых объектов. Такой подход, в свою очередь, демонстрирует выросший интерес как к самой компании, так и к биткойну, который все больше воспринимается как актив с высоким потенциалом роста.

В заключение, следует отметить, что рынок криптовалют продолжает повышаться, что делает эту сферу привлекательной для долгосрочных вложений, особенно на фоне таких оптимистичных заявлений, как те, что делают руководители компаний, активно инвестирующих в биткойн.

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