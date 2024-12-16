Майкл Сэйлор из MicroStrategy: биткойн — это ‘кибер-Манхэттен’ и ‘хорошая инвестиция’ даже на пике цен

Главное: Майкл Сейлор называет биткойн «кибер-Манхэттеном» и утверждает, что это хорошая инвестиция даже на пике цен.

MicroStrategy, под руководством Сейлора, усиливает свои вложения в биткойн, у которого нового исторического рекорда.

Компания добавила 15,350 BTC, что увеличило ее общие активы до 439,000 BTC, стоимость которых около 46 миллиардов долларов.

Биткойн как экономическая модель Манхэттена

Майкл Сейлор, основатель и председатель MicroStrategy, провел параллели между биткойном и экономикой Нью-Йорка, описывая криптовалюту как «кибер-Манхэттен». По словам Сейлора, даже в условиях повышения цен, каждый день является «хорошим днем», чтобы инвестировать в биткойн. Он сравнил свои инвестиции в криптовалюту с приобретением недвижимости в Манхэттене. Отметим, что Манхэттен останется одним из самых дорогих и инвестиционно привлекательных районов, что придает вес аргументам Сейлора.

Статистика подтверждает его слова: по данным Coin Metrics, стоимость биткойна достигла исторического максимума — 107,162.64 долларов. Это наглядно показывает интерес инвесторов и динамику рынка криптовалюты.

Стратегия инвестиционного роста MicroStrategy

MicroStrategy активно увеличивает свои резервы биткойнов с 2020 года, когда компания приняла решение о приобретении криптовалюты в качестве активов. В этом году, перед планируемой интеграцией компании в индекс Nasdaq-100, Сейлор объявил о покупке еще 15,350 BTC, что увеличивает общую сумму до 439,000 BTC. При этом компания использует конвертируемые ноты как способ финансирования своих покупок.

Важно отметить, что многие эксперты предостерегают от аналогий с традиционными инвестициями, считая, что стратегия приобретения биткойнов может оказаться рискованной. Тем не менее, Сейлор опровергает эти предостережения, настаивая на том, что биткойн является долгосрочной экономической моделью, аналогичной развитию недвижимости в Манхэттене.

Перспективы и предсказания для биткойна

Инвесторы продолжают проявлять интерес к биткойну, и прогнозы только усиливают эту тенденцию. Например, по данным Standard Chartered, предсказывается, что к концу 2025 года цена биткойна может удвоиться, достигнув 200,000 долларов за монету. Такой оптимизм со стороны аналитиков вызывает волну обсуждений о том, будет ли рынок продолжать расти, и какие факторы могут влиять на его динамику.

Напоминаю, что стратегии, подобные той, которую применяет MicroStrategy, могут стать как источником крупных доходов, так и подвергать рискам, поэтому важно внимательно следить за изменениями на рынке и принимать взвешенные решения.