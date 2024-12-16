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Крупное обновление платформы Guardant SLK 4.0 для монетизации ПО

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16 Дек 2024
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Новости IT

Крупное обновление платформы Guardant SLK 4.0 для монетизации ПО

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Содержание

Добавлен аналитический модуль в Guardant Station для оценки динамики продаж лицензий, а также расширены функции Guardant Control Center для удобства работы с сетевыми

Главное:

  • Компания Guardant представила обновление платформы Guardant SLK 4.0 для монетизации программных продуктов.
  • В обновление входят новые функции для аналитики и управления лицензиями, что упрощает работу разработчиков.
  • Увеличены возможности по логированию событий и гибкость в настройках прав доступа к лицензиям.

Новые функции и возможности

Выпущенное обновление Guardant SLK 4.0 значительно улучшает функционал систем лицензирования и монетизации программных продуктов. Нововведение включает аналитический модуль в системе управления лицензиями Guardant Station, что позволяет вендорам видеть динамику продаж и активаций лицензий. Это особенно важно для аналитиков и менеджеров, так как анализируя данные, они могут выявлять наиболее популярные продукты и модели лицензирования.

Согласно исследованию, 65% компаний, использующих аналитические инструменты, отмечают рост продаж и улучшение процессов принятия решений. Таким образом, добавление такого функционала в Guardant SLK 4.0 открывает новые горизонты для разработчиков и продвигателей программного обеспечения.

Расширенные возможности логирования

Одним из значительных улучшений стала расширенная функциональность менеджера сетевых лицензий Guardant Control Center. Дополнительные возможности логирования позволяют покрыть как технические, так и бизнес-события, что ведет к более прозрачному контролю за использованием лицензий в сети. Это актуально в условиях увеличения числа кибератак и необходимости защиты интеллектуальной собственности.

По статистике, 80% крупных компаний столкнулись с нарушениями безопасности за последние два года, подчеркивая важность качественного мониторинга и логирования. Улучшенный контроль также позволяет быстро реагировать на инциденты и повышает доверие со стороны клиентов.

Удобство работы и интерфейса

Обновление Рекомендует новый интерфейс и улучшенную навигацию, что делает взаимодействие с системой более простым и интуитивно понятным. Веб-интерфейс графического управления лицензиями был оптимизирован, что позволяет пользователям более эффективно находить заказы и реагировать на изменения.

В условиях быстрого темпа современных технологий, удобство работы с системами лицензирования становится критически важным. Исследования показывают, что более 70% пользователей предпочитают приложения с простым и понятным интерфейсом. Это подтверждает правильность выбора компанией Guardant в сторону улучшения пользовательского опыта.

В заключение, обновление Guardant SLK 4.0 представляет собой значительный шаг вперед в области монетизации программных продуктов, предлагая новые возможности для аналитики, улучшенное логирование событий и упрощенный интерфейс. Используя эти инструменты, компании могут не только повысить эффективность своих продуктов, но и укрепить безопасность и защиту интеллектуальной собственности.

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