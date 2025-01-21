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Криптовалюты растут на первый полный день Трампа в Белом доме: биткойн превысил $106,000.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
2 мин
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Новости IT

Криптовалюты растут на первый полный день Трампа в Белом доме: биткойн превысил $106,000.

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Криптовалюты выросли во вторник на фоне оптимизма инвесторов после возвращения Дональда Трампа на пост президента.

Главное:

  • Криптовалютный рынок отреагировал приростом на вступление Дональда Трампа в должность президента США.
  • Цена биткойна превысила 106,000 долларов, что составило более 2% роста.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запустила специальную группу по разработке регуляторной базы для криптоактивов.

Криптовалютное восстание

На фоне первого полного дня Дональда Трампа в качестве президента, криптовалюты увидели значительное повышение. Биткойн, крупнейшая цифровая валюта, поднялся в цене более чем на 2%, достигнув отметки 106,403.65 долларов по данным Coin Metrics. Это свидетельствует о восстановлении уверенности инвесторов, которые ждут определенных законодательных шагов от нового главы государства. Кроме того, по индексу CoinDesk 20, который отслеживает динамику широкого спектра криптовалют, было зафиксировано почти 3% роста.

Энтузиазм инвесторов также поддерживается запуском токена "Official Trump", который, хоть и пережил небольшое падение, все же сумел удержаться на более высоком уровне. Напомню, что такой рост часто связан с надеждой на позитивные изменения в политике, касающейся регулируемости криптовалют.

Регуляторный подход от нового президента

Одним из главных событий стало объявление SEC о создании специальной «крипто-группы» во главе с исполняющим обязанности председателем Марком Уйедой. Цель этой группы — разработка всеобъемлющей и четкой регуляторной базы для криптоактивов. Это важный шаг, особенно когда учитывается, что многие пользователи и инвесторы ранее испытывали неопределенность по поводу правового статуса криптовалют в США.

По прогнозам аналитиков, если Трамп выполнит свои предвыборные обещания о поддержке криптоиндустрии, можно ожидать дальнейший рост. Лицензирование и регулирование явно помогут в укреплении долларовой стабильности и позволят избежать чрезмерной волатильности, которая характерна для криптоактивов.

Осторожность при инвестициях

Несмотря на позитивные тенденции, эксперты призывают инвесторов проявлять осторожность. Как отметил Кеннет Ламонт из Morningstar, инвестирование в криптовалюты требует взвешенного подхода и понимания связанных с этим рисков. Он предупреждает, что многие рядовые инвесторы часто попадают в ловушку «страха упустить выгоду» и совершают необдуманные сделки.

Криптовалютный рынок известен своей пугающей волатильностью: стоимость Bitcoin ранее мен­ялась на тысячи долларов всего за один день. Ламонт подчеркивает, что "хорошие инвестиции не строятся на спешке", и призывает воздерживаться от импульсивных решений, которые могут привести к финансовым потерям.

Как видно, активность на крипторынке вновь возросла, но важно учитывать, что это еще далеко не стабильная среда для инвестиций. Принимая во внимание обещания нового руководства, можно с оптимизмом смотреть на будущее криптоиндустрии, но необходимо оставаться бдительными и рассудительными в принятии инвестиционных решений.

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