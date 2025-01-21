Криптовалюты растут на первый полный день Трампа в Белом доме, биткойн поднимается выше $106,000.

Криптовалюты выросли во вторник на фоне оптимистичных настроений инвесторов после возвращения президента Трампа в должность.

Главное: Криптовалюты подросли на фоне оптимистичного настроения инвесторов после вступления Дональда Трампа в должность.

Биткойн вырос более чем на 2%, достигнув $106,201.70.

SEC объявила о создании «крипто-рабочей группы» для разработки четкой регуляторики в этой сфере.

Возврат Трампа и рост криптовалют

Инвесторы криптовалют начали активное поднимание своих позиций на фоне возврата Дональда Трампа в должность президента США. Первая полная дата его пребывания в должности ознаменовалась ростом цен на биткойн, который поднялся на 2% и достиг 106,201.70 доллара, согласно данным Coin Metrics. Это событие вызвало общий подъем в криптовалютном рынке, о чем свидетельствует рост CoinDesk 20 index на 1.6%.

Прошедшие события быстро изменили обстановку на рынке, особенно после запуска "Официального Трампа", токена, который быстро стал популярным, хотя и столкнулся с некоторыми колебаниями на протяжении суток. Напомню, что два дня назад этот токен показал падение более чем на 20%.

Роль SEC в криптоиндустрии

Важным шагом, обозначившим новый курс администрации Трампа, стало решение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о создании «крипто-рабочей группы». Как отметил исполнительный председатель SEC Марк Уйеда, главной задачей группы станет разработка четкой и всеобъемлющей регуляции для криптоактивов. Это ожидаемое и желанное новшество, учитывая, насколько нерегулируемым считается этот сегмент финансовых рынков.

Эксперты ожидают, что положительная регуляция поможет повысить доверие со стороны инвесторов и способствовать дальнейшему росту рынка. Тем не менее, стоит помнить о волатильности криптовалют, которая периодически приводит к значительным изменениям цен даже в течение одного дня.

Инвестиционные рекомендации и риски

Инвестирование в криптовалюту всегда было сопряжено с высоким уровнем риска, о чем не раз предупреждают эксперты. Кеннет Ламонт, аналитик компании Morningstar, советует инвесторам не поддаваться панике и действовать взвешенно, особенно в условиях волатильности и непредсказуемости текущей ситуации. Он напоминает, что «страх упустить» не является стратегией инвестирования.

Следует помнить, что на рынке криптовалют снимался лифт с большим компрессором — как ни странно, но многие инвесторы склонны терять контроль над эмоциями, что приводит к большим потерям. Например, в 2022 году волатильность цен на биткойн привела к утратам на миллиарды долларов на фоне колебаний, когда цена в рамках одних торговых сессий могла изменяться на несколько тысяч долларов.

Текущая ситуация вызывает обнадеживающие взгляды, но необходимо всегда действовать осознанно и не расстраиваться под влиянием внешних факторов.