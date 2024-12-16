Количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 112 миллионов за 15 лет своего существования

Главное:
- Число пользователей портала «Госуслуги» достигло 112 миллионов за 15 лет работы.
- На сегодняшний день доступно 1,6 тыс. услуг.
- Каждый день подается около 2 миллионов заявлений через платформу.
История развития «Госуслуг»
Портал «Госуслуги» был запущен 15 лет назад и с тех пор существенно преобразился. Изначально планировавшийся как информационный ресурс, он обзавелся личным кабинетом пользователей и множеством электронных услуг. В настоящий момент на платформе доступны свыше 1,6 тыс. государственных услуг, включая регистрацию брака, запись к врачу и получение различных справок. Эта гибкость доступа к услугам значительно улучшает взаимодействие граждан с государственными органами и упрощает многие процессы.
Статистика и достижения
С момента своего создания портал добился ряда впечатляющих результатов. В частности:
— более 2,3 миллионов заявлений о регистрации брака;
— 670 тысяч регистраций рождений детей онлайн;
— свыше 180 миллионов записей к врачам и 32 миллиона заявлений на единовременное пособие;
— более 91 миллиона личных кабинетов избирателей.
Эти достижения говорят о высоком уровне доверия и активности пользователей. Государственный сервис стал не только удобным инструментом, но и важным компонентом социальной структуры, упрощая гражданам доступ к важной информации и услугам.
Будущее «Госуслуг»
Пока что в Министерстве цифрового развития России не планируются кардинальные изменения, такие как отключение аккаунтов, привязанных к почтовым ящикам Google. Это решение обеспечивает допуск к «Госуслугам» для широкой аудитории. Однако в будущем ожидается дальнейшее развитие платформы, включая увеличение числа услуг и улучшение пользовательского интерфейса. Так, за годы работы портал «Госуслуги» стал образцом эффективного взаимодействия граждан с государством, выводя цифровизацию на новый уровень.
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