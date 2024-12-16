Klarna приостановила набор сотрудников год назад, заменив их функции искусственным интеллектом.

Главное: Klarna прекратила набор сотрудников, заменив их работы искусственным интеллектом.

Компания сократила штат на 22%, до 3500 сотрудников.

Искусственный интеллект выполняет функции 700 специалистов по обслуживанию клиентов.

Аналитики оценивают текущую стоимость Klarna в 14,6 миллиарда долларов.

Автоматизация на рабочем месте

Klarna, один из крупнейших финтех-игроков, приняла решение не только прекратить наём сотрудников, но и активно заменить их работой искусственного интеллекта. По словам главного исполнительного директора компании Себастиана Семятковского, применение ИИ позволило существенно сократить штат на 22% всего за год, что обусловлено как прямыми заменами, так и естественной текучестью кадров. При этом около 200 сотрудников теперь используют ИИ как основной инструмент своей работы, что заметно увеличивает производительность и сокращает затраты.

Автоматизация процессов с помощью искусственного интеллекта становится не только трендом, но и необходимостью в условиях современного рынка труда. Исследования показывают, что компании, инвестирующие в эти технологии, могут увеличить свою прибыль на 30%. ИИ уже способен выполнять задачи по обслуживанию клиентов, что подтверждается тем, что он заменяет функции 700 сотрудников.

Реакция сотрудников на внедрение ИИ

Интересно, что несмотря на сокращение рабочих мест, руководство Klarna смогло получить поддержку от оставшихся сотрудников. Семятковский убедил команду в том, что производительность, достигнутая благодаря внедрению ИИ, будет отражена в повышении премий. Этот шаг демонстрирует, как важно для работодателей активно вовлекать сотрудников в процесс изменений, особенно когда технологии приводят к неопределенности на рынке труда.

В современном мире, где автоматизация становится всё более распространённой, важно помнить, что ИИ может не только заменить людей, но и создать новые должности, требующие квалифицированных специалистов для работы с новыми технологиями. Прогнозируется, что к 2030 году появится около 85 миллионов новых рабочих мест благодаря внедрению ИИ и автоматизации.

Финансовые перспективы Klarna

Несмотря на значительные изменения в структуре компании, Klarna продолжает уверенно двигаться к своим целям. В недавнем интервью Семятковский отметил, что компания нацелена на получение банковской лицензии в США и уже подала проект регистрационного заявления для первичного публичного размещения акций. Текущая оценка компании составляет 14,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о её устойчивом положении на фоне рынка, несмотря на недавние сокращения.

Кларна активно расширяет своё присутствие в США, где количество клиентов достигло 85 миллионов. Примечательно, что учитывая планы компании по вложению 1 миллиарда долларов в американский рынок, можно ожидать, что Klarna продолжит привлекать внимание как инвесторов, так и клиентов. В условиях стремительно развивающегося рынка финансовых технологий, эффективность и инновации становятся решающими факторами для успешного бизнеса.