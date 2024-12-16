Главное: К2Тех стал Золотым партнером компании РЕД СОФТ.

Партнерство направлено на продвижение импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

К2Тех внедряет решения РЕД СОФТ для строительств надежных ИТ-систем.

Статус Золотого партнера

К2Тех, один из ведущих интеграторов в области информационных технологий в России, получил статус Золотого партнера от компании РЕД СОФТ, разработчика отечественного программного обеспечения. Этот статус свидетельствует о высоком уровне компетентности специалистов К2Тех, что делает компанию эффективным игроком на рынке интеграции и внедрения решений, необходимых для создания устойчивой ИТ-инфраструктуры в условиях импортозамещения. Отметим, что статусы партнеров в таких компаниях, как РЕД СОФТ, присваиваются на основании строгих критериев, включая квалификацию специалистов и успешность реализованных проектов.

Направления деятельности К2Тех

В рамках своего партнерства с РЕД СОФТ, К2Тех активно занимается внедрением и продвижением целого ряда программных продуктов, включая операционную систему РЕД ОС, системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой РЕД АДМ, а также решения для виртуализации. При этом все эти продукты фигурируют в реестре российского программного обеспечения, что подтверждает их соответствие требованиям современности по использованию отечественных разработок.

Согласно данным из исследований, спрос на импортозависимые ИТ-решения в России растет, что делает такие партнерства особенно актуальными. Переход на отечественные решения позволяет не только снизить риски, связанные с внешнеэкономической политикой, но и поддерживает развитие местных производителей.

Цели и стратегии

Комментируя возникшую ситуацию, Алексей Зотов, руководитель направления ИТ-инфраструктуры К2Тех, подчеркивает: «Наша цель – построить надежный ИТ-фундамент для компании-заказчика и обеспечить комфортные условия для работы сотрудников». В контексте этих слов важно отметить, что создание отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры требует интеграции множества различных решений и профессионального подхода к управлению данными.

Также стоит отметить мнение Андрея Свиридова из РЕД СОФТ, который считает, что укрепление партнерских отношений позволяет создавать высококачественные рынки ИТ-услуг, что, в свою очередь, способствует развитию всей отрасли. Успешная реализация проектов различной сложности от базовых инфраструктурных до крупных центров обработки данных – это подтверждение профессионализма и надежности К2Тех как партнера.

Таким образом, партнерство К2Тех с РЕД СОФТ представляет собой шаг в сторону развития отечественной ИТ-инфраструктуры и дальнейшего обеспечения промышленности необходимыми ресурсами для успешного роста и цифровизации.