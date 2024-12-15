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Исследование показывает, что запрет на смартфоны в школах способствует улучшению сна и настроения учащихся.

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15 Дек 2024
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Новости IT

Исследование показывает, что запрет на смартфоны в школах способствует улучшению сна и настроения учащихся.

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Содержание

Запрет на использование смартфонов в школах улучшает сон и настроение учащихся, согласно исследованию психологов из Великобритании.

Главное:

  • Исследование показало, что запрет на использование смартфонов в школах улучшает сон и настроение учащихся.
  • Учащиеся, не использовавшие смартфоны в течение 21 дня, засыпали на 20 минут быстрее и испытывали снижение симптомов депрессии и тревожности.
  • Исследование проводилось в школе Стэнвэй в Колчестере, а его результаты могут повлиять на подобные решения в Великобритании и других странах.

Исследование, проведенное психологами

Недавнее исследование, проведенное психологами Йоркского университета, подняло важный вопрос о влиянии смартфонов на молодежь. В эксперименте приняли участие ученики восьмого класса школы Стэнвэй в Колчестере, которые были призваны отказаться от использования своих смартфонов на 21 день. Целью исследования было определить, как такое решение скажется на их поведении, сне, благополучии и когнитивных функциях.

Результаты показали, что у детей, полностью отказавшихся от мобильных устройств, произошли значительные изменения. В частности, они начали засыпать на 20 минут быстрее, что в совокупности дало им целый дополнительный час сна каждую ночь. Подобные данные были подтверждены с помощью устройств для отслеживания сна, что добавляет надежности результатам исследования.

Психологическое благополучие и здоровье

Не менее важным выводом стало значительное снижение симптомов депрессии и тревожности у участников эксперимента — на 17% и 18% соответственно. Дети чувствовали себя менее расстроенными и нервными, что также выразилось в изменении частоты сердечных сокращений. Эти результаты свидетельствуют об общем улучшении самочувствия учащихся и подтверждают важность создания условий, при которых дети могут находиться вдали от постоянного воздействия социальных сетей.

Несмотря на положительные изменения в психологии и сне, исследование не обнаружило значительных изменений в когнитивных функциях, кроме небольшого увеличения рабочей памяти на 3%. Однако учёные предполагают, что более долгосрочные отказы от гаджетов могут привести к более широким улучшениям.

Мировая реакция и значимость исследования

Доктор Эмма Салливан из Йоркского университета подчеркивает важность полученных результатов в контексте текущих дебатов о влиянии смартфонов на молодёжь. В Великобритании власти обсуждают возможность введения законов, касающихся использования мобильных устройств среди молодежи, в то время как в Австралии уже запрещено использовать социальные сети лицам младше 16 лет.

Данные исследования воспринимаются как первооткрыватели в этой области и могут стать основой для более широких обсуждений о том, как адаптировать образовательные практики и подходы, чтобы защитить психическое и физическое здоровье детей и подростков в условиях современных технологий.

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