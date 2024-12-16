HDMI 2.2 представлен на выставке CES 2025

Главное: На выставке CES 2025 будет представлен новый стандарт HDMI 2.2.

Ожидается, что стандарт обеспечит более высокую пропускную способность и разрешения по сравнению с HDMI 2.1b.

Поддержка несжатого видео для разрешений до 10K при высоких частотах обновления.

Анонс нового стандарта HDMI 2.2

В январе 2025 года на выставке CES в Лас-Вегасе ожидается презентация нового стандарта HDMI 2.2, который обещает стать значительным шагом вперед в области передачи видеосигнала и способов подключения устройств. Организация HDMI Licensing Administration сообщает, что новый стандарт разработан с целью обеспечения более высокой пропускной способности и поддержки более впечатляющего качества изображения.

Создание HDMI 2.2 стало реакцией на быстро развивающийся рынок видеокарт и технологий отображения. Ведущие компании, такие как Nvidia и AMD, уже анонсировали свои новые видеокарты, которые, как предполагается, будут с ним совместимы, что открывает новые возможности для создателей и потребителей контента.

Преимущества HDMI 2.2

По предварительной информации, новый стандарт HDMI 2.2 должен поддерживать несжатое видео для разрешений до 10K при высоких частотах обновления. В отличие от HDMI 2.1b, который поддерживает максимальную скорость передачи данных 48 Гбит/с и разрешение 8K при 60 Гц с компрессией через Display Stream Compression, HDMI 2.2, возможно, сумеет исключить необходимость использования этих технологий, тем самым упрощая процесс подключения и улучшая качество изображения.

С каждым новым стандартом увеличивается потребность в более мощных и быстрых кабелях. HDMI 2.2 подразумевает не только новый стандарт соединения, но и новые типы кабелей, которые смогут поддержать высокую пропускную способность, необходимую для передачи видеосигнала нового поколения.

Перспективы и влияние на рынок

С введением HDMI 2.2 мы можем ожидать активизацию процессов адаптации как со стороны производителей, так и со стороны конечных пользователей. Например, исследование показало, что рынок 8K технологий продолжает расти с годовой скоростью более 20% и ожидается, что к 2025 году более 50% всех новых телевизоров будут поддерживать 8K разрешение.

Такой рост может привести к пересмотру разработок в области видеокарт, игровых консолей и других устройств, которые могут использовать преимущества нового стандарта. На фоне растущего спроса на высокое качество изображения и улучшенные технологии передачи сигнала, HDMI 2.2 может стать важным игроком в изменение текущих отраслевых стандартов.