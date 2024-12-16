«Группа Астра выпустила новое решение для разработчиков — OpenIDE»

Главное: Представлена новая открытая среда разработки OpenIDE от «Группы Астра».

OpenIDE нацелена на снижение лицензионных рисков для российских разработчиков.

Ожидается поддержка современных языков программирования и интеграция с отечественными решениями.

Что такое OpenIDE?

OpenIDE — это новая открытая среда разработки, разработанная в России при участии «Группы Астра», Haulmont и Axiom JDK. Основой для OpenIDE стала популярная IntelliJ IDEA Community, но российская версия устраняет многие ограничения, с которыми сталкиваются пользователи локальных решений. Одной из ключевых особенностей OpenIDE является открытость исходного кода и размещение решений на российских серверах, что существенно снижает риски, связанные с лицензионными вопросами и санкциями.

Разработка OpenIDE началась с целью поддержки актуальных языков программирования, таких как Java и Kotlin, с планами на внедрение поддержки других языков, включая Go, TypeScript и Rust. Публичный релиз нового инструмента намечен на март 2025 года, а начало бета-тестирования запланировано на начало того же года.

Преимущества и возможности OpenIDE

OpenIDE предлагает пользователям широкий функционал, включая поддержку интеграции с Axiom JDK, первой российской версией JDK, и возможность работы с GitFlic. Также доступна бесплатная версия плагина Amplicode для работы с Spring Framework, а полная версия будет включать поддержку Docker, Kafka и Kubernetes, что делает OpenIDE привлекательным вариантом для современных проектов, использующих облачные технологии и контейнеризацию.

Таким образом, OpenIDE не только предоставляет разработчикам легкий доступ к необходимым инструментам для разработки, но и создает экосистему, в которой можно разрабатывать программное обеспечение без опасений, связанных с лицензированием и правами доступа к программному обеспечению.

Некоммерческое сотрудничество и будущее OpenIDE

Разработка OpenIDE велась в рамках некоммерческого партнерства, что позволяет акцентировать внимание на потребностях отечественных разработчиков. Ожидается, что OpenIDE станет основным инструментом для российских программистов, позволяя им продолжить использовать свои традиционные инструменты и технологии, независимо от внешних факторов, таких как санкции и ограниченный доступ к иностранным услугам.

В условиях растущей потребности в независимых и безопасных решениях для разработки, OpenIDE представляет собой ключевую инициативу, которая может изменить landscape разработки в России.