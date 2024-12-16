Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Бесплатный вебинар
«как найти любимую работу»
Подарки на 150 000 ₽ за участие
Живой эфир
Записи не будет!
07:05:47:06
дн. ч. мин. сек.
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Google анонсировала операционную систему Android XR для AR/VR-гарнитур и смарт-очков.

КАК НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ

Опытный рекрутер даст советы по поиску работы, а выпускники Skypro расскажут, как можно круто поменять свою жизнь.
Хочу узнать
16 Дек 2024
2 мин
1
Новости IT

Google анонсировала операционную систему Android XR для AR/VR-гарнитур и смарт-очков.

Promo Image
Содержание

Android XR — новая ОС от Google, совместно с Samsung и Qualcomm, для работы с расширенной реальностью и искусственным интеллектом.

Главное:

  • Google представила новую операционную систему Android XR, ориентированную на устройства дополненной и виртуальной реальности.
  • Система разработана в сотрудничестве с Samsung и Qualcomm и предложит интеграцию искусственного интеллекта для улучшенного пользовательского опыта.
  • Первое оборудование на основе Android XR ожидается на рынке в 2025 году, включая гарнитуры от Samsung.

Система, меняющая подход к дополненной реальности

Android XR представляет собой инновационную операционную систему, созданную компанией Google в партнерстве с такими гигантами, как Samsung и Qualcomm. Она предлагает массу новых возможностей во взаимодействии с устройствами XR (расширенной реальности). Эта платформа обещает значительно изменить подход к использованию AR и VR в различных сферах, таких как обучение, работа и творческая деятельность. Статистика показывает, что рынок AR и VR продолжает расти: ожидается увеличение его объема до 300 миллиардов долларов к 2025 году, что подчеркивает актуальность разработки подобных технологий.

Интеграция AI и адаптация приложений

Одной из ключевых особенностей Android XR станет интеграция искусственного интеллекта в повседневные задачи пользователя. AI-ассистент Gemini будет помогать управлять устройством и предоставлять полезную информацию в нужный момент. Google также нацелена адаптировать свои популярные приложения, такие как YouTube и Google Maps, для работы в расширенной реальности. Это будет включать новые функциональные возможности, такие как «Circle to Search», что улучшит взаимодействие пользователей с контентом.

Перспективы на будущее

С выпуском Android XR мы можем ожидать активное развитие экосистемы производителей устройств, что, в свою очередь, приведет к созданию новых приложений и сервисов. Некоторые из ключевых партнеров, участвующих в этом процессе, включают Qualcomm, Sony и Magic Leap, что позволяет надеяться на высокую степень совместимости и функциональности. Первые устройства на базе Android XR, такие как Project Moohan от Samsung, призваны обеспечить пользователям возможность сочетать виртуальный и реальный миры, открывая новые горизонты для ежедневного использования.

В целом, запуск Android XR — это шаг в будущее, где дополненная и виртуальная реальность становятся неотъемлемой частью нашей жизни.

Добавить комментарий

Ещё по теме

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг нового рекорда за день, пока инвесторы ждали окончательного решения Федрезерва по процентной ставке.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн обновил рекорд, преодолев отметку в $107,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг исторического максимума в воскресенье вечером на фоне ожиданий решения ФРС по процентным ставкам в этом году.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покидает индекс Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покидает Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения в индекс.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения Феда.

Вечером в воскресенье Bitcoin достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали окончательного решения ФРС по процентной ставке в этом году.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 7% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покинула индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена