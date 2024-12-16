Google анонсировала операционную систему Android XR для AR/VR-гарнитур и смарт-очков.

Android XR — новая ОС от Google, совместно с Samsung и Qualcomm, для работы с расширенной реальностью и искусственным интеллектом.

Главное: Google представила новую операционную систему Android XR, ориентированную на устройства дополненной и виртуальной реальности.

Система разработана в сотрудничестве с Samsung и Qualcomm и предложит интеграцию искусственного интеллекта для улучшенного пользовательского опыта.

Первое оборудование на основе Android XR ожидается на рынке в 2025 году, включая гарнитуры от Samsung.

Система, меняющая подход к дополненной реальности

Android XR представляет собой инновационную операционную систему, созданную компанией Google в партнерстве с такими гигантами, как Samsung и Qualcomm. Она предлагает массу новых возможностей во взаимодействии с устройствами XR (расширенной реальности). Эта платформа обещает значительно изменить подход к использованию AR и VR в различных сферах, таких как обучение, работа и творческая деятельность. Статистика показывает, что рынок AR и VR продолжает расти: ожидается увеличение его объема до 300 миллиардов долларов к 2025 году, что подчеркивает актуальность разработки подобных технологий.

Интеграция AI и адаптация приложений

Одной из ключевых особенностей Android XR станет интеграция искусственного интеллекта в повседневные задачи пользователя. AI-ассистент Gemini будет помогать управлять устройством и предоставлять полезную информацию в нужный момент. Google также нацелена адаптировать свои популярные приложения, такие как YouTube и Google Maps, для работы в расширенной реальности. Это будет включать новые функциональные возможности, такие как «Circle to Search», что улучшит взаимодействие пользователей с контентом.

Перспективы на будущее

С выпуском Android XR мы можем ожидать активное развитие экосистемы производителей устройств, что, в свою очередь, приведет к созданию новых приложений и сервисов. Некоторые из ключевых партнеров, участвующих в этом процессе, включают Qualcomm, Sony и Magic Leap, что позволяет надеяться на высокую степень совместимости и функциональности. Первые устройства на базе Android XR, такие как Project Moohan от Samsung, призваны обеспечить пользователям возможность сочетать виртуальный и реальный миры, открывая новые горизонты для ежедневного использования.

В целом, запуск Android XR — это шаг в будущее, где дополненная и виртуальная реальность становятся неотъемлемой частью нашей жизни.