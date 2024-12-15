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Cloudflare начала применять блокировку URL пиратских сайтов из-за юридических факторов

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15 Дек 2024
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Новости IT

Cloudflare начала применять блокировку URL пиратских сайтов из-за юридических факторов

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Содержание

Cloudflare блокирует доступ к URL пиратских сайтов, уведомляя пользователей о недоступности страниц по юридическим причинам.

Главное:

  • Cloudflare начала блокировать URL адреса пиратских сайтов по юридическим причинам.
  • Количество жалоб на нарушение авторских прав, поступающих в компанию, значительно возросло.
  • Сейчас Cloudflare опубликовала более 2000 уведомлений о блокировке, большинство из которых причиной стал пиратский контент.

Блокировка URL-адресов

Cloudflare, известный своим сервисом доставки контента и защиты веб-сайтов, принимает решительные меры в борьбе с пиратством, начиная блокировать доступ к URL-адресам пиратских сайтов. Пользователи, пытающиеся зайти на такие страницы, сталкиваются с сообщением об ошибке «HTTP 451», что означает, что контент недоступен по юридическим причинам. Это указывает на усилия компании по соблюдению авторских прав и информированию пользователей о правовых ограничениях.

h2>Статистика заявок на удаление

Интересно, что до 2020 года Cloudflare в среднем получала лишь от одного до трех запросов на удаление контента в год. Однако с ростом популярности пиратских ресурсов и повышения осведомленности о нарушении авторских прав, это число начало значительно увеличиваться. По данным последнего отчета о прозрачности, в первой половине прошлого года компания получила 376 отчетов, что является значительным ростом в сравнении с предыдущими годами. Эти данные говорят о growing concern (растущей обеспокоенности) среди владельцев прав и усиливающемся давлении на хостинг-провайдеров.

Процесс блокировки и примеры действий

Cloudflare как компания, выступающая посредником в передаче интернет-трафика, имеет отличие в процессе обработки заявок на удаление контента. Если она просто передает трафик, то уведомления DMCA от нарушителей направляются к хостинг-провайдеру. Однако, если контент размещается на серверах Cloudflare, компания аккуратно удаляет его или блокирует. В частности, уведомления о блокировке касаются таких ресурсов, как yts.cx, limetorrents.unblockedstream.online и прочие подобные сайты. Также под удар попали плейлисты для стриминга спортивных трансляций и приложения, нарушающие авторские права. Такие действия показывают нарастающую волю Cloudflare защищать интеллектуальную собственность в рамках своей деятельности.

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