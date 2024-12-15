ChromeOS теперь позволяет сбрасывать настройки, сохраняя данные на х Chromebook.

Главное: Google представила обновление ChromeOS M131 с новой функцией Safety Reset.

Функция позволяет сбрасывать настройки хромбуков без удаления пользовательских данных.

Пользователи могут запустить сброс через комбинацию клавиш или через меню настроек.

Обновление также включает настройки для доступности уведомлений Flash.

Обновление ChromeOS и его преимущества

Недавнее обновление ChromeOS M131 привнесло интересную и полезную функцию — Safety Reset, позволяющую пользователям сбрасывать настройки хромбуков без удаления данных, что делает жизнь пользователей гораздо проще и безопаснее. Ранее для решения проблем с операционной системой пользователю приходилось использовать полную очистку — Powerwash, которая удаляла все данные, включая установленные приложения, закладки и пароли. Новая функция, напротив, позволяет минимизировать потери и оставить важную личную информацию на устройстве.

Это обновление значимо для пользователей, которые могли испытывать проблемы с настройками или программами, вызванными вредоносным ПО или нештатными ситуациями. Поскольку киберугрозы становятся все более привычными, умение быстро восстановить работоспособность устройства без потерь данных крайне актуально.

Пошаговая инструкция по использованию Safety Reset

Для сброса настроек пользователям достаточно нажать комбинацию клавиш CTRL + Shift + Search + R. Кроме того, данную функцию можно найти в меню «Безопасность и конфиденциальность» в настройках устройства или через поиск в «Launcher», введя такие ключевые слова, как «всплывающее окно», «спам» или «вирус». Это упрощает процесс и делает его доступным даже для менее опытных пользователей.

С данной функцией пользователи могут быть уверены, что справиться с проблемами можно быстро и с минимальным риском. Это важно, учитывая статистику — по данным исследовательских организаций, более 60% пользователей сталкиваются с проблемами на уровне настроек своих устройств примерно раз в полгода.

Обновленные настройки доступности и их значение

Обновление также включает в себя настройки для улучшения доступности — уведомления Flash, которые дадут возможность людям с ограниченными возможностями зрения или слуха получать важные уведомления в визуально различимых формах. Пользователи смогут выбрать различные цвета индикатора, что дополнительно помогает в использовании и делает устройство более инклюзивным.

Согласно исследованиям, доступность технологий может значительно повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями, а также положительно сказаться на их взаимодействии с современным обществом. Учитывая, что Google активно развивает свои продукты с учётом потребностей разных пользователей, нововведения можно охарактеризовать как шаг в правильном направлении к созданию более доступного и дружелюбного цифрового пространства.