Биткойн устанавливает новый рекорд, преодолевая $106,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг нового рекорда в воскресенье, пока инвесторы ожидали последнего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам в этом

Главное: Биткойн достиг нового рекорда, превысив $106,000.

Ожидаемое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой стимулирует инвесторов.

Цена биткойна за год выросла на 145%, а за месяц — на 8%.

Новый исторический рекорд Биткойна

Недавно Биткойн установил новый рекорд, кратковременно превысив уровень $106,000, что является знаковым событием для криптовалютного рынка. В момент достижения этого значения, Биткойн демонстрировал высокий интерес со стороны инвесторов, которые искали возможности для вложений в ожидании снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Это решение ожидается на предстоящем двухдневном заседании, завершение которого намечено на среду.

Ожидания снижения ставок имеют прямое влияние на криптовалютный рынок, так как более низкие ставки могут привести к ослаблению доллара и увеличению денежной массы. Такие экономические условия, как правило, способствуют укреплению позиций Биткойна, который, как правило, рассматривается как альтернативный актив при снижении традиционных финансовых активов.

Статистика и прогнозы

Согласно последним данным, Биткойн за текущий год вырос на 145%, что указывает на растущий интерес к криптовалютам среди инвесторов. С момента выборов президента США, этот показатель составляет 50%, а за последний месяц — почти 8%. Также стоит отметить, что другие криптовалюты, такие как Эфир, демонстрируют схожую динамику, приближаясь к ключевому уровню $4,000.

Согласно данным CME FedWatch, сейчас существует 96% вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на доллар и поднять альткойны. Долгосрочные прогнозы также выглядят оптимистично — некоторые аналитики предсказывают, что Биткойн может достичь уровня $200,000 ко концу 2025 года.

Перспективы криптовалютного рынка

С каждым новым скачком Биткойна, интерес со стороны институциональных инвесторов возрастает, что подтверждается недавними новостями о том, что компания MicroStrategy будет включена в индекс Nasdaq-100. Это может открыть новые перспективы для криптовалютного рынка и привлечь внимание крупных фондов.

Общая положительная динамика, обусловленная ожиданиями более благоприятного регуляторного окружения и потенциальным созданием национального стратегического резерва Биткойна в США, создает оптимистичные настроения среди инвесторов. Важно продолжать следить за изменениями в политике ФРС, так как они могут сильно повлиять на крипторынок и его участников в будущем.