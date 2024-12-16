Биткойн снова побил рекорд, достигнув отметки выше $106,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг нового рекорда на фоне ожидания окончательного решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в этом году.

Главное: Биткойн достиг нового рекорда более 106 000 долларов в ожидании снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

С начала года биткойн подорожал на 145%, что послужило стимулом для дальнейшего роста криптовалюты.

Ожидается, что Федеральная резервная система на предстоящем заседании снизит ставки на 25 базисных пунктов, что может благоприятно отразиться на рынке криптовалют.

Рынок криптовалют на подъеме

Недавно биткойн (BTC) достиг рекордной отметки 106 509 долларов, однако к понедельнику цена слегка скорректировалась и составила около 103 873 долларов. С момента выборов в США стоимость биткойна увеличилась на 50%, а с начала года — на впечатляющие 145%. В последние месяцы биткойн демонстрирует устойчивый рост, что связано как с макроэкономическими факторами, так и с ожиданиями инвесторов.

По данным Coin Metrics, рост цен на биткойн совпал с ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, которое ожидается на двухдневном заседании, завершение которого запланировано на середину этой недели. Ожидание снижения ставок повлияло на общее настроение на рынке, подстегнув интерес к более рискованным активам, включая криптовалюты.

Влияние экономической политики на рынок

Снижение процентных ставок может оказать позитивное влияние на биткойн и другие криптовалюты. Обычно это приводит к росту стоимости активов, так как низкие ставки делают заемные деньги более доступными и поощряют инвестирование в более рискованные активы. На данный момент инструменты CME Fedwatch прогнозируют 96% вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов. Если это произойдет, можно ожидать дальнейшего укрепления позиций биткойна.

Соглашения о создании новой криптовалютной резервации и более дружелюбной регуляторной среде, которые обещает новая администрация, также добавляют оптимизма на рынок. Принятие законодательных инициатив будут способствовать устойчивому росту и стабилизации цен на криптовалюты.

Перспективы и прогнозы на будущее

Согласно прогнозам аналитиков, биткойн может достичь новых вершин в ближайшие годы. Некоторые эксперты утверждают, что через два года его стоимость может вырасти до 200 000 долларов, основываясь на текущих трендах и исторических данных. Не только цена на биткойн, но и его общественное признание как альтернативного актива продолжает расти.

К тому же, положительное влияние на растущий интерес к биткойну оказывает его ассоциация с технологическими акциями, что приводит к увеличению институциональных инвестиций. Например, акции таких компаний, как MicroStrategy, которые активные инвесторы в биткойн, уже относятся к технологическим гигантам. Следует отметить также, что большинство активов в криптоиндустрии сейчас менее волатильны и начинают заметно конкурировать с традиционными инвестициями.

В заключение стоит отметить, что рынок криптовалют не только переживает изменения в ценах, но и сталкивается с трансформацией в регулировании и восприятии. Ожидания нового законодательства и экономических изменений активно формируют современный крипторынок и открывают новые возможности для инвесторов.