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Биткойн падает, токен Трампа теряет более 20% на фоне ослабления оптимизма к криптовалютам.

Пройди тест: кто я в IT

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Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
2 мин
8
Новости IT

Биткойн падает, токен Трампа теряет более 20% на фоне ослабления оптимизма к криптовалютам.

Содержание

Криптовалюты, включая биткойн, упали во вторник на фоне ослабления оптимизма среди инвесторов после инаугурации президента Трампа.

Главное:

  • Цены на криптовалюты, в том числе биткойн, значительно упали после инаугурации Дональда Трампа.
  • Токен «TRUMP», выпущенный в честь нового президента, упал на 22% всего за сутки.
  • Мем-койн от Мелании Трамп обвалился на 58% в тот же период.

Криптовалюты переживают спад

С инаугурацией Дональда Трампа, который был встречен с позитивными ожиданиями в криптоиндустрии, началась активная коррекция на рынке. Биткойн, крупнейшая криптовалюта, упала примерно на 5%, достигнув уровня 102,589 долларов. Остальные цифровые активы, такие как эфир и XRP, также показали снижение в пределах 3-5%. Это падение стало неожиданным для многих инвесторов, которые ожидали роста на фоне поддержки криптовалют со стороны нового президента.

Токены «TRUMP» и «Melania» на грани падения

Запуск токена «TRUMP», который символизирует нового президента, всего за 24 часа обвалился на 22%. Интересно, что за день до этого был также запущен мем-койн, выпущенный первой леди Меланией Трамп, который потерял 58% своей стоимости. Это резкое снижение цен стало результатом охлаждения инвесторского оптимизма после инаугурации. В то время как многие надеялись на скорые реформы в области криптовалют, никаких конкретных предложений или политических заявлений на инаугурации сделано не было.

Рынок криптовалют и риски инвестиций

Инвесторы активно обсуждают возможные будущие шаги Трампа в отношении криптовалют. Ожидается, что он введет более лояльные регуляторные рамки, что может быть позитивным фактором для рынка. Однако эксперты рекомендуют соблюдать осторожность. Как отметил Кеннет Ламонт из Morningstar, «инвесторы должны быть осторожны, чтобы не поддаваться страху пропустить возможность». Рынок криптовалют известен своей волатильностью, и большинство розничных инвесторов часто не могут правильно оценить расширяющийся рынок, что, в свою очередь, может привести к большим потерям.

Таким образом, несмотря на позитивные прогнозы в отношении Дональда Трампа и его политики, текущая волатильность криптовалюты представляет серьезные риски для инвесторов.

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